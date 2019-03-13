Прах Этуша захоронили с почестями на Новодевичьем кладбище

Прах народного артиста СССР Владимира Этуша был захоронен в среду, 13 марта, на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на АГН "Москва".
Отмечается, что церемония захоронения проходила с воинскими почестями, поскольку артист был участником Великой Отечественной войны. Этуш имел несколько орденов и медалей. Актер скончался 9 марта. Причиной смерти могли стать проблемы с сердцем, заявляла дочь артиста Раиса, напоминает "Реальное время".
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