Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта

Народный артист Валентин Гафт срочно доставлен в больницу. Состояние известного актера резко ухудшилось.

По данным Telegram-канала 112, Валентин Гафт сам обратился в одно из медицинских учреждений Москвы. Медики рекомендовали актеру пройти плановое обследование в стационаре, поскольку его состояние внушало опасения.

В свою очередь РЕН ТВ сообщает, что самочувствие актера ухудшилось на фоне стресса. В больнице Валентин Гафт уже третий день. Врачи проводят обследование, после чего его планируют отправить на отдых в пансионат. Также сообщается, что у Гафта немного нарушена речь, актер заторможен.

Напомним, Валентин Гафт на днях высказался о великом Владимире Этуше, прощание с которым проходит 12 марта. По словам актера, режиссера и писателя, народного артиста России, Этуш был необыкновенным – и настоящим артистом. Он привнес в театр целое направление, которое создал своими ролями, сыгранными в спектаклях.

У 83-летнего Валентина Гафта целый букет хворей. Самая страшная – болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал гораздо реже выходить на сцену родного "Современника", хотя стихи и эпиграммы на творческих встречах читает все еще по памяти.

Позже стала известна реакция самого Валентина Гафта на сообщения о его госпитализации. "Всё это вранье, чушь собачья, мне надоело уже это. 15 марта я буду играть в спектакле. Я сейчас дома, никаких больниц нет", — заявил возмущенный актер RT. И добавил, что чувствует себя хорошо.