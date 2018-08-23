"Больно смотреть": изможденный Гафт пришел на ток-шоу
Одним из участников шоу стал и актер Станислав Садальский. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с ведущим программы Андреем Малаховым и Валентином Гафтом, сделанное в студии.
Подписчики Садальского пожелали Гафту, выглядящему весьма изможденным, крепкого здоровья. Заметили фолловеры и любопытный момент. Кадр получился таким образом, что над головой Валентина Иосифовича появился нимб из подсветки логотипа передачи.
"Гафт с нимбом!", "У Гафта прямо ореол! Святой, наверное!", "Гафт с нимбом получился... А ведь в этом что-то есть..." – прокомментировали пользователи соцсети. Также многие оценили наряд Садальского. "Стас, рубашка и галстучек великолепны, Вам идет!" – написал один из фолловеров.
Ранее 82-летний актер поделился воспоминаниями о самых ярких событиях своей жизни в программе "Пусть говорят" на Первом канале. Гафт посетовал, что в последние несколько лет ему пришлось сократить количество проектов, в которых он задействован. Он отметил, что время беспощадно – в том числе и к нему.
Спасти от плохого настроения Валентина Иосифовича старается супруга. Она неустанно желает любимому долгих лет жизни.
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