"Больно смотреть": изможденный Гафт пришел на ток-шоу

Валентин Гафт принял участие в съемках передачи "Привет, Андрей!". Посвящена она 70-летию со дня рождения актрисы Натальи Гундаревой.

Одним из участников шоу стал и актер Станислав Садальский. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с ведущим программы Андреем Малаховым и Валентином Гафтом, сделанное в студии.

Подписчики Садальского пожелали Гафту, выглядящему весьма изможденным, крепкого здоровья. Заметили фолловеры и любопытный момент. Кадр получился таким образом, что над головой Валентина Иосифовича появился нимб из подсветки логотипа передачи.

"Гафт с нимбом!", "У Гафта прямо ореол! Святой, наверное!", "Гафт с нимбом получился... А ведь в этом что-то есть..." – прокомментировали пользователи соцсети. Также многие оценили наряд Садальского. "Стас, рубашка и галстучек великолепны, Вам идет!" – написал один из фолловеров.

Публикация от Стас Садальский️�� (@stassadal) 22 Авг 2018 в 1:01 PDT

Ранее 82-летний актер поделился воспоминаниями о самых ярких событиях своей жизни в программе "Пусть говорят" на Первом канале. Гафт посетовал, что в последние несколько лет ему пришлось сократить количество проектов, в которых он задействован. Он отметил, что время беспощадно – в том числе и к нему.

Спасти от плохого настроения Валентина Иосифовича старается супруга. Она неустанно желает любимому долгих лет жизни.