Тяжелый Гафт обматерил Остроумову и пригрозил разводом

О тяжелом и взрывоопасном характере актера знают все его коллеги. А каково приходится жене, которая это терпит? Слово Ольге Остроумовой.

"Многим кажется, что Валя носит меня на руках, но это не так, – вздыхает Остроумова. - В нашей семье Гафт – артист, а я – все остальное. Хозяйство и быт на мне. А муж действительно взрывной и импульсивный. Раньше то и дело грозил разводом. Еще и матерится так, что уши вянут!"

"Однажды Лев Дуров, поздравляя меня с днем рождения, сказал: "Жить с Гафтом – это подвиг!" – продолжает Ольга Михайловна. – Валя, конечно, так не считает. А думаю, Дуров был совершенно прав. Это абсолютный подвиг, который длится долгие годы. Раньше задумывалась: "Только нужен ли он кому-нибудь?"

Ради чего же 71-летняя Остроумова это терпит? "Просто я очень люблю мужа, – объясняет народная артистка России. – Гафт – это диагноз. Пусть будет таким, какой есть: с непростым характером, но при этом добрым и наивным в душе, как ребенок. Главное — чтобы был жив!"

Ольга Михайловна следит, чтобы убиваемый болезнью Паркинсона Гафт вовремя принимал лекарства, возит его в инвалидном кресле. "В общем, она создает мне счастливую, спокойную жизнь, – приводит слова 83-летнего Валентина Иосифовича журнал "Тайны звезд". – Оля – мой ангел-хранитель".

Напомним, что Остроумова и Гафт познакомились в 1979 году на съемках фильма "Гараж", когда Ольга Михайловна была замужем за режиссером Михаилом Левитиным и растила двоих детей. Тогда ничего серьезного не случилось. А спустя 16 лет, когда и Гафт был уже дважды в разводе, их сердца, души и тела соединились.

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