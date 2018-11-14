"Противное и гадкое заболевание": немощный Гафт нуждается в деньгах на лечение

У 83-летнего артиста целый букет хворей. Самая страшная – болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал гораздо реже выходить на сцену родного "Современника", хотя стихи и эпиграммы на творческих встречах читает все еще по памяти.

"Мозг пока меня слушается, а вот ноги и руки совсем не хотят этого делать", – чуть не плачет легендарный актер. И сегодняшнее состояние его, всегда живого и бодрого, очень огорчает. Но, несмотря на серьезный недуг, Валентин Иосифович все чаще появляется в студиях скандальных ток-шоу.

"Мне надо поддерживать свое физическое состояние. У меня болезнь опорно-двигательного аппарата, а это такое противное и гадкое заболевание, которое само не проходит. Надо платить за лекарства и сиделке, вот и хожу по программам", – пояснил артист.

В этих передачах все участники неплохо зарабатывают – до полумиллиона за эфир. Диана Шурыгина, Виталина Цымбалюк-Романовская, Гоген Солнцев и другие персонажи светской хроники уже сколотили, говорят, неплохое состояние.

Как признался Гафт, его гонорар несколько скромнее. "Платят мне там гораздо меньше, чем бывших женам некоторых моих коллег. Видимо, сегодня они интереснее публике", – цитирует Валентина Иосифовича газета "Мир новостей".

Как писали "Дни.ру", Валентин Гафт давно уже не может передвигаться без посторонней помощи – его постоянно поддерживают под руки. Проблемы со здоровьем у актера начались в 2011-м, когда врачи из Института Склифосовского диагностировали у него инфаркт.

А в 2014 году стало известно о тяжелом состоянии артиста. Медики провели сложную операцию и ввели его в состояние искусственной комы. Но в 82 года Гафт снова вернулся на сцену, хоть по состоянию здоровья и пришлось отложить несколько творческих вечеров.