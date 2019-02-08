Скончался актер Сергей Юрский
Печальную весть сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета, передает РИА Новости. Подробности пока не известны.
24 декабря прошлого года сообщалось, что Сергей Юрский был экстренно доставлен в инфекционное отделение одной из столичных больниц: якобы у него обнаружили внутреннее воспаление. Однако в театре заявили, что артист был на профилактическом лечении.
Информацию о смерти актера и режиссера подтвердила его дочь Дарья, передает телеканал "Звезда". Дату и место прощания с Сергеем Юрским определят в театре, где он служил.
Сергей Юрский родился в
1935 году в Ленинграде. С 1978-го жил в Москве и работал в Театре имени
Моссовета. С 1991 года играл и ставил
спектакли на сцене "Школы современной пьесы".
Юрский снялся во многих фильмах, полюбившихся нескольким поколениям россиян. Зрители запомнили его по ролям в таких картинах, как "Золотой теленок", "Ищите женщину", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя".
Певица готовится к концертам
На сторону балерины встал Сергей Зверев
Ольга готова к примирению с экс-подругой
Денис Шальных похвастался очередными переменами