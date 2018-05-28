"Это просто позор!": на 83-летнего Юрского напали из-за грязи и лжи

Сергей Юрский в этом году отмечает 40-летие первого выхода на сцену в театре имени Моссовета. Правда, за это время вышло лишь семь спектаклей с его участием. Последняя премьера оказалась не самой сильной – говорят, люди просто засыпали в зале.

"Да у нас в последнее время все слабенькое выходит, – вздыхает артист прославленного театра Александр Яцко. – Reseption поставил Юрский, он же сыграл главную роль. Но лучше бы он этого не делал. Это просто позор! И его личный, и театра. Старость не радость. Надо это понять и отойти в сторону".

После того как в 2016 году умер художественный руководитель театра Павел Холмский, во главе встала режиссерская коллегия из трех человек – Андрея Кончаловского, Юрия Еремина и Сергея Юрского. Но, как считает Яцко, театр при этом не развивается. И причину он видит в почтенном возрасте Юрского, который уже не предполагает перемен. "Делай что хочешь, только не принимай решения, не присваивай себе рычаги управления, – обратился Яцко к коллеге. – Наша режиссерская коллегия лишь обеспечивает себе статус-кво. Они совершают колоссальную ошибку и портят себе репутацию".

"Я бешусь от того, что происходит. И честно, заметьте, об этом говорю, – уверяет недовольный положением Яцко. – Все, что я вижу, – это грязь и ложь, которые прикрываются трусостью. Театру имени Моссовета нужны перемены и толковый руководитель, который будет круглосуточно гореть на работе. Недаром любимой фразой Олега Ефремова было: "Театр гибнет!"

В спектакле Reseption, который упомянул Яцко, играет его бывшая жена Валентина Валюшкина. "А что ей остается делать, если так распределили роли. Да и неловко ей самому Юрскому отказывать. Она, как и он, в спектакле этом выглядят нелепо. Но не надо нас, артистов, жалеть. В первый раз, что ли, в плохой постановке играем?" – цитирует Яцко EG.ru.