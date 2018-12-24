Звезду фильма "Любовь и голуби" увезли в больницу

83-летний актер Сергей Юрский попал в больницу. У артиста диагностировали воспаление в организме, передает телеканал "360". Состояние Юрского на данный момент оценивается как среднетяжелое, пишет "Экспресс-газета". Известно, что за последние несколько лет актер неоднократно попадал в больницу. Напомним, что Сергей Юрский стал известен благодаря ролям в таких фильмах, как "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", и в многочисленных театральных постановках.