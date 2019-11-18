Скончался известный писатель

Издатель Федор Еремеев на странице в "Фейсбуке" сообщил, что его друг и писатель Игорь Сахновский скончался на 62-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Как пишет URA.ru, в 1981 году Игорь Сахновский окончил Уральский государственный университет. В разное время работал в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале "Уральский следопыт", в уральском отделении Академии наук СССР и издательстве "Наука".
В 2008 году российский писатель-фантаст Борис Стругацкий присудил Игорю Сахновскому премию "Бронзовая улитка" за роман "Человек, который знал все". Всего на счету писателя четыре романа, 55 рассказов и три сборника стихов.
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