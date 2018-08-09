Названы дата и место прощания с Тамарой Дегтяревой

Актрису Тамару Дегтяреву похоронят 11 августа. Церемония прощания пройдет в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Как рассказали в пресс-службе театра "Современник", семья выполнит последнюю волю артистки – ее тело будет кремировано.
Тамара Дегтярева умерла 9 августа. Ей было 74 года. Причиной смерти названа остановка сердца на фоне диабета.
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