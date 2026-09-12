Именно это неосторожное утреннее действие 12 сентября может на год заблокировать денежный поток

Обычная утренняя привычка в двенадцатый день осени способна обернуться сокрушительным финансовым крахом и надолго перекрыть дорогу к достатку.



В православном календаре 12 сентября совершается празднование в честь перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского. В народном же месяцеслове эта дата закрепилась под говорящим названием Александр Ситник, или Сытник. Такое колоритное имя день получил благодаря традиции накрывать щедрые столы и варить густую сытную кашу из свежего зерна, просеянного через сито. Предки верили, что этот день напрямую связан с материальным благополучием семьи на весь будущий год, поэтому любые манипуляции с деньгами требовали осторожности.

Финансовая ловушка раннего утра

Главная опасность двенадцатого дня сентября кроется в утренних часах. В народе существовал строгий запрет: до наступления полудня категорически запрещалось пересчитывать мелкие деньги, звенеть монетами в карманах и раскрывать кошелек ради ревизии купюр.

Считалось, что неосторожное утреннее действие 12 сентября способно на целый год заблокировать финансовую удачу, обрекая человека на непредвиденные траты. Тот, кто по легкомыслию перебирал мелочь на рассвете, рисковал до следующей осени перебиваться с хлеба на воду и буквально считать каждую копейку. Крупные финансовые расчеты, возврат долгов и планирование бюджета предки откладывали строго на вторую половину дня.

Роковые запреты: чего еще нельзя делать 12 сентября

Помимо денежного табу, день Александра Ситника сопровождался и другими строгими правилами, нарушение которых грозило неприятностями:

Запрещено мыть и стричь голову. По поверьям, вместе с водой и состриженными прядями человек рискует смыть собственную память, привлечь раннюю седину и лишиться сил.

Не рассыпайте соль. Просыпанная на Ситника соль предвещала тяжелый разлад между супругами, который мог закончиться затяжным конфликтом. Солонку за столом передавали бережно, не отрывая от поверхности.

Не приносите в дом котенка. Взять в семью бездомного молодого кота 12 сентября считалось дурной приметой: верили, что животное принесет с собой скрытые болезни и мелкие бытовые беды.

Не играйте в азартные игры. Любой неоправданный риск, спор на деньги или необдуманные вложения обернутся неудачей на долгие месяцы.

Не сушите мокрое белье на ветру. Предки верили, что вывешенные на улицу простыни и подушки впитают в себя недуги, которые затем перейдут на спящих домочадцев.

Обряды на богатство и сытость

Чтобы привлечь в дом достаток, хозяйки с самого утра затапливали печь и принимались за готовку. Главным блюдом на праздничном столе была сытная ячменная каша, сваренная на молоке. Ее щедро заправляли сливочным маслом и подавали всем домочадцам. Кашей также обязательно угощали соседей и странников: чем больше людей удавалось накормить, тем сытнее обещала быть жизнь семьи.

Из муки свежего помола выпекали круглые караваи и лепешки. Первый кусок свежего хлеба глава семьи разламывал руками и делил поровну между родными. Этот обряд укреплял семью и защищал дом от нужды.

В полях в этот день крестьяне проводили обряд "завивания бороды" — связывали последние несжатые колоски ячменя и льна в единый пучок, украшая их цветными лентами. Это служило залогом хорошего урожая на будущий сезон.

Народные приметы на 12 сентября 2026 года

По природным явлениям и поведению птиц в день Ситника безошибочно определяли погоду на недели вперед:

Теплый и ясный вечер — следующий год будет урожайным и щедрым на зерно.

Звездная ночь с ярким Млечным Путем — теплое бабье лето задержится надолго.

Птицы летают высоко и не торопятся на юг — осень окажется сухой, мягкой и без затяжных дождей.

Березовый листопад идет дружно — зима наступит в срок и будет морозной.

Пчелы плотно запечатывают ульи — к ранней, суровой и метельной зиме.

Проведите 12 сентября в спокойствии, не трогайте мелочь на рассвете, соберите близких за сытным столом и поблагодарите судьбу за то, что имеете, — тогда в вашем доме всегда будут царить достаток, мир и благополучие.