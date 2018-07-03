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Культура

Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян

Кадр из сериала "Садовое Кольцо (2017)"
Новый многосерийный фильм "Садовое кольцо", вышедший на Первом канале, назвали событием в мире отечественных сериалов. Равнодушных к детективной драме Валерия Тодоровского и Алексея Смирнова не осталось.
прочитано 1321 раз

Особенность картины в том, что в ней нет положительных героев. При этом все они – из социального слоя так называемого среднего класса, который редко попадает на экран.

Примечательно, что в сериале некому сочувствовать – все герои показаны в неприглядном виде. На протяжении 12 серий зрителей не отпускает яростная схватка. Интересно, что равнодушных к "Садовому кольцу" нет. Картиной либо восхищаются, либо отвергают.

Причиной может быть то, что режиссеру удалось показать нечто такое, что очень возбудило и тронуло наших соотечественников, притом что в "Садовом кольце" не прописаны образы. Кроме того, сложно найти объяснение поступкам героев.

В сериале снялись Мария Миронова, Евгения Брик, Анатолий Белый, Ирина Розанова, Петар Зекавица, Илья Мирошников, Максим Виторган и другие. Фильм рассказывает о судьбе 37-летней Веры, у которой все в жизни складывается успешно, но вдруг она теряет сына. Женщина начинает распутывать клубок событий, который переворачивает ее жизнь. Вера обнаруживает, что мир совсем не таков, каким казался ей многие годы.

Автор: Валерия Нарская3 июля 2018, 13:08

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