Мединский впервые высказался о деле Серебренникова

Министр культуры России Владимир Мединский впервые высказался о задержании режиссера Кирилла Серебренникова, который подозревается в организации хищения на 68 миллионов рублей. Чиновник отметил, что это "очень печальная" история, передает РИА Новости. Вместе с тем, он полностью опроверг мелькающее в рядах столичной богемы мнение о том, что дело якобы было возбуждено из каких-то скрытых интересов. "Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник", – подчеркнул Владимир Мединский.