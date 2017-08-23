Назван самый смешной фильм всех времен

Кинокритики со всего мира определили самую смешную комедию в истории. Ей стал фильм “В джазе только девушки”.

253 опрошенных “Би-Би-Си” критиков составили список 100 самых смешных фильмов в истории. В опросе принимали участие 118 женщин и 135 мужчин из 53 стран. Каждому из респондентов предлагалось выбрать 10 лучших комедий за всю историю кинематографа. Таким образом, издание определило 100 самых смешных лент.



На первом месте лента режиссера Билли Уайлдера, вышедшая в 1959 году, рассказывающая историю двух незадачливых музыкантов, которым пришлось изображать из себя женщин, чтобы спастись от преследования гангстеров. В фильме сыграли Мэрилин Монро, Тони Кертис и Джек Леммон.

На втором месте оказалась комедия “Доктор Стрейнджлав, или как я научился не волноваться и полюбил ядерную бомбу” Стенли Кубрика. "Бронза" был отдана картине "Энни Холл" Вуди Аллена, целых три фильма которого вошли в итоговый список. В десятку лучших фильмов также попали "День сурка", "Утиный суп", "Житие Брайана по Монти Пайтон", "Аэроплан", "Время развлечений", "Это Spinal Tap" и "Генерал".

Примечательно, что первые тридцать мест занимают фильмы прошлого века, и лишь на 33 строчке находится фильм этого столетия – это картина 2004 года, под названием “Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди”. Только три комедии, получившие премию “Оскар”, вошли в этот список.

Самая свежая лента – “Мальчишник в Вегасе”, 2009 года, самая старая – “Безопасность прениже всего!” 1923. Она, кстати, на 15 позиций выше, чем “Мальчишник”.

Ранее “Би-Би-Си” проводило похожее исследование, составив список 100 лучших фильмов XXI века. На первом месте оказался “Малхолланд Драйв” режиссера Дэвида Линча. Второе и третье места – “Любовное настроение” Вонг Карвая и “Нефть” Пола Томаса Андерсона.