Что ждет "Гоголь-центр" после скандала с Серебренниковым

Театру могут припомнить все многочисленные скандалы. А то и вовсе закрыть.

1 cентября в "Гоголь-центре", которым руководит Кирилл Сереберенников, должен начаться очередной сезон. На спектакль "Митина любовь" по повести Бунина, которым театр планировал открыться после летних каникул, все билеты проданы. Но сами актеры в кулуарах говорят, что театр может вовсе не открыться. Ведь худрук задержан, коллектив фактически обезглавлен и руководить труппой некому. А какой оркестр без дирижера?!

"Нам всем ****", – коротко написала на странице в социальных сетях руководитель литературно-драматургической части Ольга Григорьева. Но бояться есть чего. Ведь при Серебренникове "Гоголь-центр" стал по-настоящему живым театром с актуальным репертуаром, интересными молодежи проектами. Многие даже диву давались степени свободы, которая здесь царила, – на сцене ругались матом, курили, ходили голыми, пропагандировали однополые отношения. Словом, нарушали всевозможные этические нормы, совершая подвиги на ниве разложения нравственности.

Вполне возможно, что теперь это безобразие в центре Москвы прекратится. И, не исключено, что новый сезон театр не начнет. Ведь есть же в Москве православный театр "Глас" или горьковский МХАТ, в который водят солдат и студентов, вот туда пусть идут зрители.

Елена Гремина, которая руководит театром DOC, узнав про задержание Серебренникова, на своей странице в социальной сети обратилась с открытым письмом ко всему театральному сообществу. "Дорогие коллеги из государственных театров! Сперва театрам запретили ругаться матом на сцене. Вы промолчали, вычеркнули плохие слова из идущих на сцене пьес, и сняли часть пьес из репертуара. Более того, некоторые из вас дали комментарии, что мол ничего страшного, у Чехова же нет мата. А ведь это было первое наступление на свободу слова... Вы чего ждете?.. На месте Кирилла может быть любой из вас. Думаете, пронесет? Если вы будете очень хорошими? Не пронесет..."

С ней солидарна и Лия Ахеджакова. "Я потрясена совершенно, оскорблена до глубины души и возмущена. Не знаю что делать, к кому кидаться. Я очень сочувствую Кириллу и предвижу что-то страшное, что будет с ним… Как его сорвали со съемок, привезли в Москву, все это вместе…" – рассказала РИА "Новости" актриса, сыгравшая одну из ролей в фильме Серебренникова "Изображая жертву".

Правда, не все режиссеры и актеры согласны с возмущением Греминой и Ахеджаковой. "Всегда есть сочувствие к человеку, который ошибся, сделал что-то такое, что нарушает закон. Конечно, жалко, что человек ошибся. Решать такие вопросы нельзя по понятиям. Есть закон", – цитируют режиссера Андрея Кончаловского "Известия".

Вторит ему и Иосиф Кобзон. "Если следствие в суде сможет доказать вину Серебренникова, то с этим придется согласиться. Пусть доказывают. Если он действительно нарушил закон, то что ж тут сделать? Мне, например, крайне обидно, что такой талантливый человек заподозрен в преступлении", – приводит слова певца РБК.

Возмущаться или соглашаться можно сколько угодно, но реальность такова, что у театра, как говорят, сегодня попросту нет денег на выплату зарплат и новые постановки. До этого скандала с Серебренников он получал государственное финансирование как бюджетное учреждение культуры города Москвы. Но теперь город вряд ли станет финасировать коллектив, руководитель которого, по данным следствия, увел в неизвестном направлении более 60 миллионов рублей. Художественного руководителя "Гоголь-Центра" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы...