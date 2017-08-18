Назван самый вредный для психики фильм

Психологи заявили, что популярная голливудская мелодрама "Дневник памяти" плохо сказывается на психике человека. Специалисты попросили влюбленных перестать наконец смотреть этот слезливый фильм.

Психологи проанализировали список самых популярных картин и пришли к выводу, что наиболее пагубно сказывается на психике человека "Дневник памяти", передает Mirror. Специалисты пояснили, что отношения главных героев в фильме настолько идеалистичны, что у зрителя невольно формируются такие же нереалистичные ожидания от своего союза.

Естественно, увидев, что поведение партнера далеко от "эталонного", человек разочаровывается в отношениях. "Вы начинаете думать: я не должен соглашаться на меньшее. Но большинство средних пар не такие, как герои фильма. Мы люди, мы ошибаемся. Любовь несовершенна", – пояснил психотерапевт Герприт Сингх.

В то же время специалисты уверены, что существует немало фильмов, в которых любовные отношения показаны реалистично. По мнению экспертов, это фантастический боевик "Звездные войны: Эпизод 3 – Месть ситхов". Однако, как подчеркивает Сингх, любовь Падме Амидала и Анакин Скайуокер демонстрирует другую, темную сторону человеческих отношений.