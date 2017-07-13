Шесть фильмов о женщинах с необыкновенными способностями

Телекинез, художественный дар, одержимость наукой, математический гений и полеты в космос – мы собрали семь вдохновляющих фильмов о женщинах самых разных возрастов с поистине редкими талантами и увлечениями. Гарантируем, что после просмотра вам тоже захочется стать лучше и сделать что-нибудь эдакое.

Одаренная / Gifted (2017)

Крис Эванс, звезда "Стражей галактики", играет одинокого мужчину Фрэнка Адлера, который занимается воспитанием своей семилетней племянницы Мэри. Когда Эвелин, строгая мать Фрэнка, обнаруживает большие способности девочки к математике, она решает, что девочку нужно воспитывать и тренировать как вундеркинда. Фрэнк с этим категорически не согласен: он считает, что гениальный дар Мэри – это не повод лишать ее обычной жизни, нормальной школы и простых детских радостей. Между Фрэнком и Эвелин начинается настоящая борьба за право воспитывать эту уникальную девочку.

Скрытые фигуры / Hidden Figures (2016)

Что мы знаем об истории NASA и первых космических миссиях? В основном "официальные версии", имена и фамилии астронавтов, совершавших полеты в космос. Имя Джона Гленна, первого американца, совершившего орбитальный космический полет, известно. Но кто стоял за подготовкой программы "Меркурий", позволившей этому полету осуществиться? Фильм "Скрытые фигуры" – о тайных страницах истории NASA, о выдающихся умах Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон – женщин, которые буквальным образом изменили всё (и в том числе были вычислительным мозгом "Меркурия"). Непростое время, расовая дискриминация, шовинизм – все это не помешало им сделать важный прорыв для человечества.

Люси / Lucy (2014)

Люк Бессон всегда любил поставить обычных людей в странные обстоятельства. Так и здесь. Девушке по имени Люси срочно нужны деньги, она решает подзаработать на одной нелегальной халтуре, о которой ей рассказал приятель. Страшно, но вроде бы ничего сложного: просто передать один кейс каким-то людям. Но в этот момент Бессон подключает свою фирменную "непредсказуемость жизни" в сюжет и дальше уже начинается корейская мафия, сверток с непонятным веществом, вмонтированным в живот Люси. Затем наша героиня получает дерзкий удар в живот, прямо по этому свертку, и вещество оттуда попадает к ней в кровь и наделяет не просто фантастическими способностями, но и запускает сильно ускоренный процесс эволюции. Дальше нужно смотреть самому. Бессон умеет.

Девушка с татуировкой дракона (2011)

Дэвиду Финчеру, снявшему этот фильм, удалось практически невозможное: сохранить дух скандинавского оригинала 2009 года, не опошлить его голливудским пижонством и упрощением сюжета. А еще Финчер подобрал гениальнейший актерский состав: Дэниел Крейг, Руни Мара, Кристофер Пламмер, Стеллан Скарсгард, Робин Райт – просто праздник какой-то. Сюжетную завязку мы помним: шведский журналист Микаэль Блумквист проигрывает дело о клевете известному бизнесмену и основательно портит свою репутацию. Впрочем, это не мешает другому богатому промышленнику позвать Блумквиста написать книгу мемуаров. Правда, чуть позже журналист обнаруживает, что его клиент гораздо больше обеспокоен поисками убийцы внучатой племянницы. И дальше мы наблюдаем мрачный, величественный триллер в лучших финчеровских традициях.

Агора / Agora (2009)

Испанская костюмная драма, реконструкция жизни Гипатии Александрийской, философа, математика, астролога. Вокруг яркой личности этой женщины возникает своеобразный любовный треугольник: к ней одновременно испытывают чувства и раб по имени Давус, и Орест, один из ее учеников. Сложность положения заключается в том, что сердце Гипатии по-настоящему принадлежит только науке.

Фрида / Frida (2002)

Сальма Хайек в образе эксцентричной художницы Фриды Кало – это навсегда. Фильм не страдает скучным следованием биографическим деталям Кало, он крайне динамичный – и этот темп гораздо лучше передает взбалмошную натуру самой Фриды. Ведь ей, повредившей позвоночник в аварии еще в юности, врачи предрекали невозможность ходить. Но она, несмотря на мрачные прогнозы, выкарабкалась. Не в последнюю очередь благодаря тому, что непрерывно рисовала свои автопортреты, когда целыми днями находилась в лежачем положении. Затем Фрида училась ходить, рисовала другие гениальные работы, выскочила замуж за немолодого ловеласа Диего Риверу, который ей регулярно изменял. Одним словом, брала от этой жизни все, а полученный опыт и свою экспрессию выражала в картинах.





Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах ivi.ru, Okko.tv, Megogo.net, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком, МТС ТВ, Мегафон ТВ.