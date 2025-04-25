Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину

Адвокат Юлия Вербицкая (Линник) известна не только громкими победами в суде, но и знаменитыми клиентами. Среди ее доверителей – актриса Лидия Федосеева-Шукшина, правнук Иосифа Сталина, вдова Евгения Евстигнеева и многие другие. А в свободное от защиты звезд время Вербицкая посвящает уникальному хобби.

Юлия Вербицкая – коллекционер работ художников "советского Востока". Она собирает работы авторов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других республик бывшего СССР.

Многие произведения искусства Вербицкая покупала самостоятельно, некоторые ей дарили. А самую дорогую работу звездный адвокат получила от президента Таджикистана Эмомали Рахмона – "За укрепление международных отношений и вклад в культурную жизнь республики".

– Живопись советского Туркестана – этот авангард в изгнании – сейчас очень востребована, – рассказывает адвокат. – Поверьте, оно намного красочней знаменитого "Черного квадрата" Малевича. Сегодня эти работы стоят миллионы долларов. Самая ценная в моей коллекции картина – работа Эрвина Гофмана "Горный хлеб". Это подарок президента Республики Таджикистан, полученный из его рук. Ни за какие миллионы долларов ее не продам, хотя предложения такие уже, как вы понимаете, мне поступили. Если вы ранее не слышали о таджикской живописи, то обязательно полюбуйтесь на эти шедевры".

К слову, полотно "Горный хлеб" уже успело стать героем фильма Валдиса Пельша "Ловцы солнца". "Эта картина следует своим особым путем, – говорит Вербицкая-Линник. – Также, как и ее автор, таджикский художник с немецким именем Эрвин Гофман, да и в принципе как весь неспокойный, "железный" ХХ век".

Вербицкая (Линник) гордится, что ввела в художественный оборот такие понятия, как "Туркестанский авангард" и "Душанбинская школа живописи". А в этом году в Государственном Музее Востока планируется выставка национальных вышивок и живописи из ее коллекции.

