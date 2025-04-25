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Четверг 24 апреля

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Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину

Оценивается в миллион долларов: президент страны вручил Вербицкой уникальную картину
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Адвокат Юлия Вербицкая (Линник) известна не только громкими победами в суде, но и знаменитыми клиентами. Среди ее доверителей – актриса Лидия Федосеева-Шукшина, правнук Иосифа Сталина, вдова Евгения Евстигнеева и многие другие. А в свободное от защиты звезд время Вербицкая посвящает уникальному хобби.

Юлия Вербицкая – коллекционер работ художников "советского Востока". Она собирает работы авторов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других республик бывшего СССР.

Многие произведения искусства Вербицкая покупала самостоятельно, некоторые ей дарили. А самую дорогую работу звездный адвокат получила от президента Таджикистана Эмомали Рахмона – "За укрепление международных отношений и вклад в культурную жизнь республики".

– Живопись советского Туркестана – этот авангард в изгнании – сейчас очень востребована, – рассказывает адвокат. – Поверьте, оно намного красочней знаменитого "Черного квадрата" Малевича. Сегодня эти работы стоят миллионы долларов. Самая ценная в моей коллекции картина – работа Эрвина Гофмана "Горный хлеб". Это подарок президента Республики Таджикистан, полученный из его рук. Ни за какие миллионы долларов ее не продам, хотя предложения такие уже, как вы понимаете, мне поступили. Если вы ранее не слышали о таджикской живописи, то обязательно полюбуйтесь на эти шедевры".

К слову, полотно "Горный хлеб" уже успело стать героем фильма Валдиса Пельша "Ловцы солнца". "Эта картина следует своим особым путем, – говорит Вербицкая-Линник. – Также, как и ее автор, таджикский художник с немецким именем Эрвин Гофман, да и в принципе как весь неспокойный, "железный" ХХ век".

Фото: личный архив Юлии Вербицкой

Вербицкая (Линник) гордится, что ввела в художественный оборот такие понятия, как "Туркестанский авангард" и "Душанбинская школа живописи". А в этом году в Государственном Музее Востока планируется выставка национальных вышивок и живописи из ее коллекции.

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25 апреля 2025, 00:21
Фото: пресс-служба
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Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!"

Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!"
26 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится турнир "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Там русский дух: названо самое аутентичное место для фотографий в России

Там русский дух: названо самое аутентичное место для фотографий в России
Тобольск занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходило сражение казацкого войска Ермака с полчищами хана Кучува, было самое большое в империи поселение декабристов, находилась под арестом семья императора Николая Второго, родились химик Дмитрий Менделеев и писатель Петр Ершов. А в наше время именно здесь снимались некоторые громкие российские фильмы. Тематический парк "Тобол" у Почевашского мыса изначально был построен как масштабная декорация для одноименной исторический драмы Игоря Зайцева, которая вышла в прокат в 2019 году.

"Кубок Кремля – Гордость России!" – яркое культурное и спортивное событие

"Кубок Кремля – Гордость России!" – яркое культурное и спортивное событие
Совсем скоро любители спортивных бальных танцев будут наслаждаться высочайшим исполнением танго и румбы самыми высококлассными танцорами. 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоится "Кубок Кремля – Гордость России!". Это будет седьмой турнир международного уровня, организованный по традиции президентом Российского танцевального союза (РТС), заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом России Станиславом Поповым. Подготовка к соревнованиям вступает в финальную стадию.

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