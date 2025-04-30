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Среда 30 апреля

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Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!"

Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!"
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26 апреля поклонники бальных танцев вновь собрались в Кремле, чтобы увидеть самые зрелищные соревнования: проходящие уже в седьмой раз под лозунгом "Кубок Кремля – Гордость России!".

Бессменный организатор и ведущий этих турниров — президент Российского танцевального союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Церемония открытия была очень торжественной и приуроченной к юбилею празднования Дня Победы! С приветственным словом выступил герой ДНР, уполномоченный представитель президента РФ в УрФО Артем Владимирович Жога. А после парада участников первый номер в исполнении Любины Кузнецовой и Никиты Ерошенко «Ангел» был посвящен памяти всем героям, участникам СВО, герою России и ДНР Владимиру Жога. Акцентом торжественного вечера стала песня о России в исполнении юной певицы Екатерины Самкаевой и Дмитрия Беседина, солиста ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова.

Фото: пресс-служба РТС

Соревновательная программа состояла из шести турниров. На этот раз настоящим сюрпризом стало включение в сетку соревнований среди профессиональных пар и пар категории любителей в направлении American Smooth. Для тех, кто еще мало знаком с миром бального танца именно American Smooth представляет особый интерес, так как легко воспринимается даже теми, кто впервые пришел на танцевальный конкурс. Интересно, что соревнования в этом направлении на этот раз прошли в Кремле в необычном формате — категории профессионалов и любителей танцевали вместе. Эксперимент получился удачным, так как добавил зрелищности и без того очень красивому и увлекательному состязанию. Победителями стали Алексей Половников и Ольга Щербина. Именно эти танцоры на протяжении нескольких лет занимают первые места на всех российских соревнованиях, а также на самых престижных мировых соревнованиях.

Главным же событием вечера стал турнир профессионалов по латиноамериканским танцам. Перед стартом соревнований фаворитами были Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева, шестикратные обладатели главного танцевального трофея страны — Кубка Кремля. И как бы не хотелось побольше интриги в турнире профессионалов, все же потрясающий танец, который вновь продемонстрировали Кирилл и Валерия показал, что опередить чемпионов пока не может никто! Заветный Кубок вновь красовался в руках Белорукова и Айдаевой. На вторую строчку турнирной таблицы поднялись Андрей и Анастасия Киселевы — замечательный дуэт, неоднократно становившийся призером Кубков Кремля, чемпионатов России и зарубежных турниров. Михаил Попов и Вероника Тамарова завоевали бронзу.

А вот где интрига ожидалась, так это в турнире латинистов в категории любителей. Неизменно занимающая первые и вторые места в Кремле пара Тахи Бату Чошар и Александры Повзун распалась, и этих замечательных танцоров на паркете в этот раз не было. Кто займет вакантное место в финале турнира любителей оставалось загадкой до последнего тура. Однако, вряд ли кто-то сомневался, что первыми станут Шариф Мирханов и Анна Долгополова. О своих чемпионских амбициях эти танцоры заявила и на прошлом Кубке Кремля, и на Открытом Фестивале РТС 2025 года. Так что решение судей отдать Шарифу и Анне первое место не удивило никого. Гораздо интереснее было кого поставит жюри на второе и третье место, а также, какие новые имена появятся в списке финалистов. Серебро ушло дуэту Ильи Гаврикова и Лизы Борисовой, а бронза — Алексею Капусте и Ксении Сибушевой.

Интересно развивались события и в турнирах пар Про-Эм. Всех удивил Кирилл Белоруков. Он вышел на паркет в группе Леди А с новой ученицей Жанеттой Клюшиной. Напомним, что ранее он становился победителем кремлевских турниров по этому направлению пять раз в паре с Мариной Максимовой. Серебро и бронза достались Павлу Поваляеву с Алиной Ревой и Богдану Бернацкому с Варварой Мантуровой.

В более возрастной группе Леди В золото получили Владимир Литвинов и Виктория Багаева, серебро — Максим Павлов и Наталья Левашова, бронзу — Илья Куценко и Лилиана Большунова.

Фото: пресс-служба РТС

Новые лица появились и на пьедестале, когда награждались призеры турнира Про-Эм по стандарту. На этот раз Александру Борисову и Эльвире Усмановой судьи отдали второе место, опередили их Сергей Коновальцев и Кристина Курт, и третьими стали Ярослав Киселев и Елена Раямаки.

Фото: пресс-служба РТС

Хочется добавить, что на этот раз география как участников турнира, так и судейского состава стала еще шире. Так в соревнованиях профессионалов приняли участие танцоры из Италии, Швейцарии, Канады, Сербии, Хорватии, Японии, Израиля и Китая. Кстати, представители Поднебесной, а также итальянцы и японцы соревновались еще и в турнире любителей, где на паркет с ними вышли и другие зарубежные участники из Армении, Казахстана, Узбекистана, Беларуси.

Фото: пресс-служба РТС

Пара из Швейцарии Ричард Холлаус и Елена-Ольга Абрамова выступали в Кремле впервые. Елена рассказала: «Когда меня спросили, почему я выбрала этот турнир, я сказала, что для меня самой главной мотивацией были мои патриотические чувства. Где бы ты ни был в мире, Россия всегда в твоем сердце. В Кремле я сегодня танцевала впервые. Потрясающая атмосфера, даже лучше, чем то, что мы наблюдали со стороны, по видеотрансляциям. Воочию это еще прекраснее, потому что ты все чувствуешь буквально кожей. Одно дело картинка в телевизоре, легендарные имена, и совсем другое дело самому прожить эту атмосферу. Поразило качество паркета с точки зрения танцора, как ты его чувствуешь, как он откликается, это очень приятно. Технически это все здорово. Достаточно камерно. И это способствует радушному ответу публики, что для танцора очень важно!»

Фото: пресс-служба РТС

В команде судей работали арбитры из Италии, Китая, Японии, Беларуси, Азербайджана, США.

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30 апреля 2025, 14:32
Фото: Олег Коныжев
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