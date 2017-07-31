Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park

В Калифорнии, в городе Палос-Вердес-Эстейс состоялись похороны солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Как и ожидалось, церемония прощания с музыкантом была закрытой.

Траурное мероприятие прошло в ботаническом саду рядом с домом Беннингтона, сообщает портал TMZ. На похоронах музыканта присутствовали лишь его родные и друзья.

Проводить рок-певца в последний путь пришли многие его коллеги. В память о Беннингтоне на церемонии была воссоздана настоящая сцена с полным набором инструментов. Для обеспечения безопасности на похоронах дежурила полиция.

К сожалению, поклонников солиста Linkin Park не пустили на церемонию прощания с ним, так как семья Беннингтона хотела избежать публичности. В память о музыканте в день его похорон фанаты провели встречи по всему миру.

Напомним, что лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым у себя дома недалеко от Лос-Анджелеса 20 июля. Неожиданная смерть музыканта шокировала его коллег и фанатов.



Многие из них обратили внимание на то, что Беннингтон умер в день рождения его близкого другасолиста Soundgarden Криса Корнелла, который также трагически ушел из жизни два месяца назад. Поклонники фронтменаLinkin Park считают, что он просто не смог справиться с горем от потери близкого ему человека. Впрочем, некоторые фанаты музыканта уверены, что на отчаянный шаг его толкнули проблемы с алкоголем и наркотиками, а также творческий кризис.

