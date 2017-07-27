Солиста Linkin Park разлучат с мертвым другом

Стали известны подробности похорон солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Семья музыканта планирует провести закрытую церемонию его захоронения.

Как стало известно из источников, близких к семье погибшего Честера Беннингтона, поклонники музыканта могут не попасть на его похороны. Родные солиста Linkin Park планируют провести церемонию прощания с ним в максимально интимной обстановке, передает портал TMZ.

Как отмечает издание, семья музыканта пока еще не решила, каким образом дать возможность фанатам почтить его память. Также родственники сомневаются в том, стоит ли хоронить Беннингтона на кладбище Hollywood Forever рядом с могилой его друга солиста Soundgarden Криса Корнелла, погибшего в мае текущего года. По мнению родственников, это место слишком многолюдно.

Напомним, что лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым у себя дома недалеко от Лос-Анджелеса 20 июля. Неожиданная смерть музыканта шокировала его коллег и фанатов.

Многие из них обратили внимание на то, что Беннингтон умер в день рождения его близкого другасолиста Soundgarden Криса Корнелла, который также трагически ушел из жизни два месяца назад. Поклонники фронтменаLinkin Park считают, что он просто не смог справиться с горем от потери близкого ему человека. Впрочем, некоторые фанаты музыканта уверены, что на отчаянный шаг его толкнули проблемы с алкоголем и наркотиками, а также творческий кризис.