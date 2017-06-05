Малоизвестная сторона жизни Барбары Брыльской

5 июня несравненной польской актрисе Барбаре Брыльской исполнилось 76 лет. Но знаем ли мы, как непросто складывалась судьба актрисы, блистательно исполнившей роль Нади в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!"?

Два дня рождения

На самом деле, Барбара Брыльска появилась на свет не 5 июня, а 29 мая 1941 года. Однако мать зарегистрировала ее как родившуюся неделей позже. "Это ошибка. Моя мама специально так сделала. Наш городок недалеко от Лодзи заняли фашисты и велели регистрировать всех новорожденных детей по их правилам", – объясняла потом актриса. С тех пор Брыльска отмечает день рождения два раза.

Несчастливая личная жизнь

Ослепительная красотка Брыльска занимала умы миллионов советских и польских мужчин, однако личная жизнь актрисы складывалась неудачно. Барбара была три раза замужем, но ни в одном браке не была счастлива.

Первый муж Брыльской, математик Ян Боровец, жил своей жизнью и мало интересовался делами супруги. Во второй раз Барбара вышла замуж за ветреного красавца Ежи Зельника, который изменял ей направо и налево. А, по некоторым данным, еще и выпивал. Третьим мужем уже известной и хорошо зарабатывавшей актрисы стал человек, далекий от шоу-бизнеса, врач-гинеколог Людвиг Космаль.

Однако и с ним счастливого союза не получилось, хотя вместе супруги прожили 18 лет. Муж так и не стал преуспевающим врачом и предпочитал жить на средства Брыльской. Единственной радостью для актрисы было то, что именно в этом браке родились двое ее детей – дочь Барбара и сын Людвиг.

Горькая популярность после "Иронии судьбы"

Роль нежной блондинки Нади Шевелевой в комедии Эльдара Рязанова неоднозначно отразилась на жизни актрисы. "Случались в моей жизни более яркие роли. А в "Иронии" я и пою, и говорю чужим голосом…" – с горечью призналась как-то Брыльска.

После оглушительного успеха в СССР Барабару невзлюбили на родине, посчитав предательницей, приглашать на съемки стали реже. Да и фильм Рязанова в Польше не прижился – его показывали нечасто. Даже мать актрисы впервые увидела картину "Ирония судьбы" лишь спустя 19 лет после ее выхода – в 1995 году.

Затяжная депрессия

Помимо семейных и карьерных трудностей, Брыльской пришлось пережить страшное горе – смерть 20-летней дочери. 15 мая 1993 года преуспевающая юная модель и актриса Барбара-младшая попала в автокатастрофу. От полученных травм девушка скончалась, а сидевший за рулем ее возлюбленный отделался лишь несколькими царапинами.

Актриса несколько лет тяжело переживала эту трагедию. По некоторым данным, на фоне депрессии она даже хотела покончить с собой. Однако в определенный момент поняла, что ей стоит жить ради сына Людвига.