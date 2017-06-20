Дочь Апексимовой разделась ради искусства

В Театре на Таганке состоялась премьера спектакля "Чайка. 73548". В главных ролях – худрук коллектива и ее дочь.

Со дня первой постановки чеховской "Чайки" минуло более 120 лет. Конечно, осенью 1896 года, когда спектакль представили на сцене петербургского Александринского театра, никто и подумать не мог, как пьесу будут интерпретировать потомки.

Борис Акунин делал из нее гей-драму, Андрей Кончаловский представлял в виде салонной мелодрамы из глянцевого журнала. Джон Ноймайер пересказывал известный сюжет языком балета. Константин Богомолов создавал интимную семейную драму про нелюбовь к другим и себе. Иосиф Райгельгауз ставил оперу и балет для драматических артистов.

Для Ирины Апексимовой – худрука театра на Таганке – было важно не повториться, уйти от штампов и шаблонов. Поэтому спектакль, в котором она блистает в роли Аркадиной, назвали с иронией. "Чайка. 73548". По версии создателей, именно столько раз ставилась пьеса в мире.

Для постановки Апексимова пригласила команду прибалтов – режиссера Дайнюса Казлаускаса, художника по костюмам – Индре Пачесайте, художника по свету Дарюса Малинаускаса и композитора Игнаса Юзокаса. И они сделали спектакль, где главным действующим лицом стал Константин Треплев.

Чеховский текст режиссером хотя и несколько препарирован, но реализован интересно. Например, почти каждый герой за время трехчасового действия падает навзничь на сцену, раскинув руки подобно чайке с подбитым крылом. А Нина Заречная – воплощение новых форм, о которых так мечтал Чехов – и вовсе раздевается до гола и плывет. Ползет прочь от рутины и предрассудков!

В "Чайке" на Таганке появились новые оттенки и смыслы – получился спектакль не о нелюбви, как принято, а о перелюбви. Тут каждый любит безумно – и каждый в этой любви несчастен. Все здесь любят не тех и никто, кажется, не может быть счастливым. Общее же настроение постановке задают стихи Треплева, с которых и начинается все. Конечно, у Чехова их не было, но здесь они звучат органично, являются своеобразным прологом, эпиграфом ко всему, что будет дальше.

То и дело на сцене появляются призраки предков – и это тоже своего рода пролог к развязке. Ведь в финале, когда Трепле застрелится, на сцене появится его потусторонний седой дух – тот, кем Костя мог бы стать, его alter ego. Между телом и духом стоит маленький портрет Чехова, который, как известно, не планировал, но стал знаменитым писателем. А вот Треплев хотел, но смог.

Словом, этот спектакль – о несбывшихся надеждах, несложившихся судьбах, о людях, не сумевших изменить свою жизнь. Но морализаторству здесь места нет.

Аркадина в исполнении Ирины Апексимовой – гениальная актриса, которая в главной роли жизни – материнстве – провалилась. Но ее за это не осуждаешь – так легка героиня. Она появляется то в кокетливой шляпке, то в пляжном костюме, смеется, играет. Но на сына места не остается.

Роль Нины Заречной – антипода Аркадиной – играет Дарья Авратинская. К ней, конечно, приковано особое внимание – дочь худрука как-никак. Многие, конечно, вспомнят дуэт Маргариты и Анны Тереховой – матери и дочери – в фильме "Чайка" 2005 года. Но Дарье удалось найти особые краски в портрете героини.

В пьесе Чехова действие происходило в имении Сорина – то на аллее, то на площадке для крокета, то в столовой. Тут же весь мир – это озеро с волшебной луной и мостками, где герои встречают и день, и сумерки, утренний туман.

Это озеро – символ вечности, о которой и рассказывает зрителям Казлаускас. "У зрителя есть возможность посмотреть на эту историю Треплева с перспективы вечности, которая в контексте вечной ночи то оживает тёплыми, наполненными жизнью красками, то вновь погружается в холодный мир воспоминаний", – поясняет режиссер. И мы вслед за ним летим в пучину страстей, в омут с головой.