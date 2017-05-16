Из-за Апексимовой загрызли и заклевали дочь

Актриса рассказала о проблемах, с которыми столкнулась ее наследница на работе. Но она была заранее предостережена об опасности выбора актерской профессии.

Ирина Апексимова стала одной из первых звездных гостей новой студии "Русского радио", которую открыли в торговом центре "Атриум". Перед эфиром у Аллы Довлатовой с актрисой, которая с 2015 года руководит "Театром на Таганке", встретились Dni.Ru.

"Почему вы не возьмете дочь в штат, ведь в легендарном театре у вас есть вся полнота власти?", – спросили мы у Апексимовой. "Даша играет в двух наших премьерах – мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" и спектакле "Чайка. 73458", – рассказал актриса. – Но в штат не беру ее по личным причинам. Дашу в театре и так загрызли и заклевали из-за того, что она моя дочь"

"Ее приходится очень тяжело, поскольку ее оценивают не как актрису, а как родственницу директора. И дочери приходится из кожи вон лезть, чтобы доказать, что она интересна и сама по себе, без громкой фамилии", – пояснила Ирина. Возможно, именно поэтому в театре молодая актриса решила ее поменять и значится на афишах как Дарья Авратинская.

Напомним, что Дарья родилась от брака Апексимовой с актером Валерием Николаевым. Мама пыталась предостеречь дочь от того, чтобы идти по стопам родителей. "Несмотря на то, что она росла в актерской семье , я пыталась ей сказать: необязательно ты станешь популярной актрисой, необязательно все в тебя влюбятся и начнут ходить в театр на твои спектакли", – рассказала Апексимова. Но дочь ее не послушала – закончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Дмитрия Брусникина. А сегодня не только блистает на театральных подмостках Москвы, но и снимается в кино.