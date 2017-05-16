Из-за Апексимовой загрызли и заклевали дочь

Пригожин огорошил известием о Максаковой Любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой Муж Пелагеи обрадовал бывшую любовницу Дом-2

Выбор читателей

Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"
Любовник выдал интимные подробности ночи с Пугачевой
Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
партнеры
Вторник 16 мая
Лента новостей
11:37
Сыну экс-президента Киргизии дали третий пожизненный срок
11:32
Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
11:32
Дождь парализовал московские дороги
11:23
Найдена связь между спермой и агрессией
11:23
Сотни детей стали участниками необычного парада
11:19
Порошенко запретил украинцам "ВКонтакте" и "Одноклассники"
11:07
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
11:03
Москвичам добавили хороших "Китайских новостей"
10:50
В Москве мужчина выжил после падения с 11-го этажа
10:32
Какие парки Москвы благоустроят в ближайшее время
10:26
Британка загадочно умерла после ссоры с бойфрендом
10:04
Какие катастрофы ждут человечество
09:54
Москвичей предупредили о шторме
09:45
В центре Москвы найдены скелеты и гробы
09:24
Порно делает мужчин неудачниками в постели
09:15
Москву зальют дожди
09:07
В России ожидается дефицит лекарств
08:56
В парке на востоке Москвы найдены человеческие останки
08:40
Киев пытается выдавить Москву из важных переговоров
08:32
Орбакайте и Янковский соединились благодаря Евтушенко
08:31
Трампу влетело за болтливость на встрече с Лавровым
08:26
Порошенко заявил о новой войне с Россией
07:46
В кафе на севере Москвы открыли огонь по посетителям
21:57
На северо-западе Москвы два человека попали под поезд
21:54
На популярных курортах выросла угроза теракта
21:26
Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
21:10
В Москве похитили сбитого иномаркой ребенка
20:41
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
20:36
Фестиваль "Российская студенческая весна" стартовал в Туле
20:27
Шоколадные шары Трампа вызвали бурю в Сети
20:25
Сын вице-президента "Лукойла" оправдался за скандальное видео
20:20
Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
20:06
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
20:00
В России создадут единую базу всех граждан
19:04
Как распознать у ребенка склонность к суициду
19:03
Русские любимчики Канн
19:03
Стали известны первые результаты голосования по сносу пятиэтажек
18:47
У сына вице-президента "Лукойла" отнимают Gelandewagen
18:33
5 главных мифов об эпиляции
18:29
В Карелии официант воровал у пьяных клиентов
18:17
Модель увеличила грудь до 32–го размера (фото)
18:10
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
18:09
Порошенко нелепо оправдался за поступок сына
17:57
В России тысячи машин Audi отзывают из-за неисправности
17:47
В Москве девушка из Нигерии попалась на краже
17:40
Волжанин умер после одинокого дня рождения
17:38
Президент Франции будет спасать Евросоюз
17:35
Корабли пришельцев промчались мимо Солнца (видео)
17:34
Россиян предупредили о грозах и заморзках
17:05
Дайнеко отметила 30-летний юбилей в "голом" платье
17:04
Президент РЖД перенес операцию
16:54
Чего при поиске работы боятся россияне
16:44
Адвокат Трампа попал в "голый" скандал
16:39
Голосование в регионах пройдет по новой системе
16:30
Сбежавшая из Москвы Корикова закатила скандал в магазине
16:28
В московском метро сменится руководитель
16:15
55-летняя жена Порошенко удивила подтянутой фигурой
16:12
Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
16:07
Седюк отказался снимать штаны перед смертельно больным певцом
16:03
Греция готовится к наплыву российских туристов
15:55
Найден способ навсегда избавиться от шрамов
15:47
В Киеве ждут раздела Украины между Западом и Россией
15:39
У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
15:38
Британцы испугались "падающих с неба" российских танков
15:37
В Москве разгоняют МУР
15:27
Пригожин огорошил известием о Максаковой
15:25
Президент РЖД попал в больницу в Китае
15:24
Жужа: На "Доме-2" произошла драка из-за Орловой
14:52
Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
14:51
В мавзолей Ленина пустят туристов
14:49
Легендарную Nokia 3310 украсили золотом и сталью
14:48
В Киеве освободили оголившегося на "Евровидении" Седюка
14:47
Поступивший в колледж юноша с синдромом Дауна растрогал Сеть (видео)
14:37
В метро Москвы поменяют начальника
14:36
Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
14:28
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
14:25
Ревнивица протаранила на авто мужа с любовницей
14:22
Кети Перри поласкала Пэрис Хилтон (видео)
14:18
Московское метро выпустит три вида тематических проездных
14:18
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
14:04
Опубликованы пьяные бредни Порошенко о России
13:58
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
13:57
88-летний Баталов сломал ногу в двух местах
13:57
Как замужние женщины находят секс на стороне
13:50
Друг Борисовой: Дана в клинике наконец-то протрезвела
13:49
Суперъяхту Усманова назвали одной из лучших в мире
13:49
Похититель вязанных шапочек для лошадей задержан в Москве
13:48
Родившая Анна Седокова: Мы больше не счастливы вместе
13:41
Известный хоккеист признался в неприязни к России
13:33
Сотрудник МИДа убил бывшую коллегу из ружья "Меркель"
13:22
Сексуальный телохранитель затмил президента Южной Кореи
13:18
Московские отели "нарисовали" себе лишние звезды
13:13
Украинка из "Дома-2" назвала народ гнилым
13:04
Кокорина с Мамаевым опять не взяли в сборную
12:58
Анна Калашникова проговорилась о беременности
12:53
Мила Кунис высказалась о разводе с Эштоном Катчером
12:41
Ученые: Влияние алкоголя на поведение сильно преувеличено
12:22
Баталова в тяжелом состоянии привезли в больницу
12:10
На востоке Москвы грузовик сбил женщину с двумя детьми
12:01
У умных мужчин чаще рождаются аутисты
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин огорошил известием о Максаковой
Максакова сцепилась с Садальским у Малахова
Опозорившего Украину на "Евровидении" Седюка хотят посадить
Экс-любовник шокировал причиной разрыва с Бузовой
Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Няня раскрыла тайны семьи Собчак
Шоу-бизнес

Из-за Апексимовой загрызли и заклевали дочь

Ирина Апексимова. Фото: Феликс Грозданов/dni.ru
Актриса рассказала о проблемах, с которыми столкнулась ее наследница на работе. Но она была заранее предостережена об опасности выбора актерской профессии.
прочитано 307 раз

Ирина Апексимова стала одной из первых звездных гостей новой студии "Русского радио", которую открыли в торговом центре "Атриум". Перед эфиром у Аллы Довлатовой с актрисой, которая с 2015 года руководит "Театром на Таганке", встретились Dni.Ru.

ПО ТЕМЕ

Ирина Апексимова: Это надо перетерпеть!

Из Апексимовой выбивают долг Николаева

 Ирина Викторовна Апексимова

Ирина Викторовна Апексимова актриса театра и кино

"Почему вы не возьмете дочь в штат, ведь в легендарном театре у вас есть вся полнота власти?", – спросили мы у Апексимовой. "Даша играет в двух наших премьерах – мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" и спектакле "Чайка. 73458", – рассказал актриса. – Но в штат не беру ее по личным причинам. Дашу в театре и так загрызли и заклевали из-за того, что она моя дочь"

"Ее приходится очень тяжело, поскольку ее оценивают не как актрису, а как родственницу директора. И дочери приходится из кожи вон лезть, чтобы доказать, что она интересна и сама по себе, без громкой фамилии", – пояснила Ирина. Возможно, именно поэтому  в театре молодая актриса решила ее поменять и значится на афишах как Дарья Авратинская. 

Напомним, что Дарья родилась от брака Апексимовой с актером Валерием Николаевым. Мама пыталась предостеречь дочь от того, чтобы идти по стопам родителей. "Несмотря на то, что она росла в актерской семье , я пыталась ей сказать: необязательно ты станешь популярной актрисой, необязательно все в тебя влюбятся и начнут ходить в театр на твои спектакли", – рассказала Апексимова. Но дочь ее не послушала – закончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Дмитрия Брусникина. А сегодня не только блистает на театральных подмостках Москвы, но и снимается в кино.

Автор: Феликс Грозданов16 мая 2017, 11:35

комментарии

Политика

Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма
Порошенко напомнили о придающей ускорение кроссовке
Путин впервые высказался о скандале с Самойловой
Украина придумала новую устрашающую байку для России

Шоу-бизнес

Из-за Апексимовой загрызли и заклевали дочь
У Гоши Куценко случилось кровоизлияние
Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами
Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме

Проишествия

У устроившего бойню сотрудника МИДа нашли странные дневники
Фотографа посадили в тюрьму за фальшивый порно-кастинг
Охрана Яроша подстрелила таксиста за отказ говорить "Героям слава!"
Звезда фильма "Сталинград" умерла во сне

Lifestyle

Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
Владимира Этуша сразил сердечный приступ
Русские любимчики Канн
Хор русской армии перепел хит рэпера Басты (видео)
Шоу-бизнес

Поплавская обалдела от другой женщины в своем доме

Актриса обнаружила девушку в комнате сына
Шоу-бизнес

Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами

Дарине Маркиной пришлось срочно лечь в больницу

Культура

Владимира Этуша сразил сердечный приступ

Народный артист категорически отказался от госпитализации
Шоу-бизнес

У Гоши Куценко случилось кровоизлияние

Профессор осмотрел пострадавшего и назвал его случай странным

Гороскоп

Алина Кабаева отправится в путешествие с любимым
Астрологический прогноз с 15 по 21 мая
Наталья Поклонская выйдет замуж в третий раз
Анастасия Заворотнюк рискует потерять все

Фоторепортажи

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа
Мужчина в уродливом платье распугал красную дорожку
Королевой красоты признали физика-ядерщика
Джамала короновала лучшего певца Европы

Спорт

Известный хоккеист признался в неприязни к России
Украинский Эрнст объявил бойкот ЧМ-2018 в России
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Путин забросил семь шайб во время ночного матча

Регионы

Волжанин умер после одинокого дня рождения
Вырезающий глаза маньяк перепугал жителей Петербурга
Воришка избежал тюрьмы предложением руки и сердца
Учительницу заподозрили в оказании секс-услуг
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru