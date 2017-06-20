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Культура

Владимир Спиваков любит ходить по барахолкам

Владимир Спиваков. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В Музее Русского Импрессионизма открылась выставка "Увлечения. Личная коллекция Владимира Спивакова". В эксклюзивном интервью Dni.ru дирижер рассказал, что, "покупая картины, ориентируется не на цену, а исключительно на впечатление, которое на него производит та или иная работа".
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Владимир Спиваков известен во всем мире как виртуозный скрипач и великолепный дирижер. Но мало кто знает, что маэстро еще и художник. В детстве он серьезно увлекался живописью и учился в школе при Ленинградской академии художеств. После переезда в Москву пришлось сделать выбор в пользу музыки.

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Как говорит сам дирижер, "из-за отказа от живописи осталось какое-то чувство недосказанности". Наконец время досказать настало. В Музее русского импрессионизма выставлено 90 произведений из собрания дирижера и скрипача. Коллекцию музыкант собирал 30 лет. Что-то ему дарили. Что-то он покупал.

Одну из первых работ будущей коллекции юному Володе подарила вдова художника Артура Фонвизина. Она разглядела в будущем дирижере талант и вручила ему "Циркачек".

Трудно поверить, но далеко не бедный человек, маэстро иногда любит пройтись по барахолкам, потому что уверен, на блошиных рынках можно найти настоящие произведения искусства. Он рассказал, что некоторые картины нашел совершенно случайно.

"Работы Александра Серебрякова (сына Зинаиды Серебряковой) мне встретились в небольшом городке во Франции, там был так называемый brocante. Не такого, конечно, масштаба, как Le Louvre des Antiquaires, где целая галерея, а действительно типа блошиного рынка. Я увидел эти работы и сразу понял, что это такое. Спросил у продавца, он ответил, что это какой-то русский художник и он не знает, какой. Назвал цену в тысячу франков за обе картины. Я, конечно, купил".

На блошиных рынках музыкант встречает настоящие сокровища. "Есть легендарные блошиные рынки, в том числе и в Париже, туда просто невозможно не зайти, не взглянуть, потому что наверняка там окажется что-то стоящее. Наверное, здесь не может быть однозначного ответа. Само по себе посещение таких уголков – уже удовольствие", – рассказал он.

Наиболее значимая часть его коллекции представлена произведениями современного русского искусства. "Как я уже упоминал, мне близка мысль, высказанная художником Кузьмой Петровым-Водкиным о том, что искусство не забава и не развлечение, а способ ясновидения, способ высшей беседы с природой. Исключительное настроение, то самое impression влияет на мой выбор той или иной работы. Настроение – главный критерий. Поэтому здесь речь не о цене, а о ценности. Духовной, культурной", – объяснил свой выбор Спиваков.

100 работ из своей коллекции он уже подарили Московскому международному Дому Музыки. Но пока больше ничего передавать не планирует. "Но мы напомним, что именно благодаря частным коллекциям были образованы крупнейшие музеи во многих странах. Поначалу это были королевские собрания – Эрмитаж, Лувр, Прадо. В России на базе частного собрания появилась Третьяковская галерея, которая впоследствии стала государственной", – заключил скрипач.

Автор: Татьяна Туманова20 июня 2017, 21:06

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