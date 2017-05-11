Как мальчик с окраины стал королем

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
партнеры
Четверг 11 мая
Лента новостей
10:46
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
10:44
Собутыльники с топором напали на мужчину в центре Москвы
10:33
Россиян оставят без импортного вина
10:26
Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" освободили из-под ареста
10:19
Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)
10:05
Как Катя Семенова живет на пенсии
09:55
Захарова высмеяла агонию США
09:52
На трех станциях метро Москвы закрыли эскалаторы
09:38
Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника
09:37
Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео
09:20
Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья
09:12
Москвичам пообещали снег и ветер
08:58
СБУ открестилась от замешанного в убийстве Шеремета сотрудника
08:56
Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь
08:34
Болгарский участник "Евровидения" унизил украинские власти
07:55
Водитель BMW напал на женщину с детьми в центре Москвы
22:09
iPhone 7 сделали произведением искусства
21:58
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
21:51
Юлия Меньшова о наглом обмане зрителей
21:48
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
21:26
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
21:25
"Пипи ся" встанет на вооружение Китая
21:17
Умер актер из "Убить Билла"
21:02
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
20:45
Американская журналистка рассмешила Путина
20:41
Как становилась женщиной Надежда Савченко
20:39
Названа дата встречи Путина и Трампа
20:07
Боня поставила точку в вопросе пластики
20:07
Российский вертолет обстреляли в Конго
19:43
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
19:32
Пугающие подробности операции звезды "Дома-2"
19:23
Зачем Лавров встречался с Трампом
18:59
Китайцы массово вырубают леса Сибири
18:51
Кот сошел с ума из-за пакета-плаща (видео)
18:51
Пресс-конференция Лаврова и Трампа (видео)
18:46
Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик
18:24
Синоптики раскрыли загадку майских морозов
18:15
Друзья подтвердили роман Шишковой с сыном президента
17:55
Савченко сбежала от тошнотного "Евровидения"
17:45
Трамп принял Лаврова в Белом доме
17:45
Экс-солистка "ВИА Гры" попала за решетку
17:41
Всепланетная политическая стабилизация
17:38
Почему женщины несчастны
17:25
Путин наградил офицеров за операцию в Сирии
17:17
Лавров пошутил об отставке главы ФБР (видео)
17:05
"Единая Россия" установила новый рекорд
16:56
Ключевой свидетель рассказал об убийстве Немцова
16:51
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"
16:46
Ирину Дубцову боится сын
16:43
Почему Макрон женился на пожилой учительнице
16:39
Американская космическая миссия завершилась провалом
16:36
В Москве из-за загадочного кортежа перекрыли шоссе
16:23
"Дачу" Сердюкова вернули владельцу
16:22
Дочь Пеговой поразила своей внешностью
16:14
Андреева показала идиллию с Бондарчуком
16:03
На МКАД похитили девушку
16:00
Началась встреча Лаврова и Тиллерсона
16:00
"Бессмертный полк" завоевывает западный мир
15:38
Почему парад Победы прошел без мировых лидеров
15:37
Станцию "Новые Черемушки" в Москве затопило кипятком
15:24
Умерла звезда "Хождения по мукам"
15:23
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
15:15
Садальский снял Пугачеву в интимный момент
15:05
Невеста Баскова сорвалась с обрыва
15:02
Мужской мозг вызывает ожирение
14:48
Сенатор покормила ребенка грудью в парламенте (фото)
14:47
Замерзшим москвичам вернут горячие батареи
14:34
Звезде "Ворониных" cломали новый дом
14:25
Новые фото больного раком Хворостовского
14:16
Пострадавшая звезда Comedy Woman залила кровью всю кухню
14:12
Volkswagen Polo: немцы дошли до Калуги
14:08
В Петербурге школьник покалечился при игре в пейнтбол
14:05
Как выглядят черные дыры из окон подмосковных дач (видео)
14:01
Подробности смерти российского депутата в Израиле
14:01
Почему организаторы "Евровидения" унижают и травят Джамалу
13:34
Американец поставил рекорд ради бесплатных наггетсов
13:06
Оставшийся без мужского органа Шура ищет мать своих детей
12:55
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
12:51
В России раскритиковали налог на малодетность
12:24
Володин призвал развивать диалог России и Молдавии
12:24
Российский депутат умер на отдыхе в Израиле
12:20
Савченко под шумок нажаловалась Макрону на Россию
12:08
Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая
12:07
Овдовевшая Максакова покорила публику языком
12:04
Мать испортила карьеру Елене Яковлевой
11:47
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни
11:42
Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты
11:26
Россияне страдают от аномальных морозов
11:26
Украина потребовала вернуть "оккупированную" Кубань
11:22
На "Евровидении" у Лазарева украли номер
11:21
В Красноярске на ходу загорелся трамвай с пассажирами (видео)
11:07
Из подмосковного пруда выловили тело мужчины с перерезанным горлом
10:58
Прожившие в браке 62 года супруги умерли держась за руки
10:53
Победитель "Битвы экстрасенсов" выдал шарлатанов на проекте
10:51
На Украине ветеранов бросили на произвол судьбы
10:45
В Москве девушка зарезала собутыльника
10:35
Запад усмотрел в Параде Победы признаки "изоляции России"
10:30
В центре Москвы из слона достали клад XVI века
10:17
Вика Цыганова плакала и молилась из-за семейного кризиса
10:16
Прошедший День Победы оказался самым холодным в истории
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Дана Борисова: Близкие люди страшнее врагов
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Почему организаторы "Евровидения" унижают и травят Джамалу
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Культура

Как мальчик с окраины стал королем

Кадр из фильма "Меч короля Артура"
11 мая в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов – фэнтези-экшн "Меч короля Артура". Имя Гая Ричи в графе "режиссер", одна из самых знаменитых и красивых легенд в основе, Джуд Лоу в роли злодея и Дэвид Бэкхем (неожиданно) в роли рыцаря – это ли не слагаемые успеха у зрителя.
прочитано 998 раз

О ЧЕМ

Неклассическая версия легенды о короле Артуре и Экскалибуре, снятая Гаем Ричи. Артур (Чарли Ханнем) лишился отца в раннем детстве и вырос в публичном доме. Он и не подозревает, что тиран-правитель – его дядя Вортигерн (Джуд Лоу), а законный король – он сам. Не ведая о своей великой миссии, Артур вытаскивает из камня меч, непослушный доселе никому, и жизнь паренька из трущоб кардинально меняется. Теперь Артур должен принять свое предназначение, но это принятие ему дается тяжело и болезненно. Он бы с радостью отказался от титула короля, если бы не высшие силы, которые сильнее человеческой воли.

Кадр из фильма "Меч короля Артура"

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

Король Артур – ключевая фигура британского эпоса, интерпретаций легенды о нем – несколько десятков. Прелесть в том, что легенда как жанр не претендует на документальность, не утверждает, что король и вправду был, а значит открывает пространство для фантазии писателей и кинематографистов. Творение Гая Ричи замыкает (на данный момент) цепочку масштабных картин со свойственными эпосу красотой, зрелищными экшн-сценами и магией: от канонических "Рыцарями круглого стола" с Мелем Ферререм и "Первого рыцаря" с Шоном Коннери до мульфильмов "Волшебный меч" и "Меч в камне".

Надо вспомнить, однако, и "Шерлока" того же Гая Гичи. Первая примета режиссерского почерка – любовь взглянуть на известный сюжет с другого угла и умение нетривиально рассказывать историю воплотилась в эпосе на все 100%.

ЧТО НОВОГО

Дабы снизить пафос и блеснуть свежим взглядом на дела давно минувших дней, оскароносная команда играет на контрастах. Король Артур здесь – не величественный и благородный воин, а мальчик с окраины, дитя улиц, практически деклассированный элемент.

Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Жизнь и улица учат его выживать, зарабатывать деньги, отличать своих от чужих, защищать женщин и расходовать агрессию по назначению – словом, жить по понятиям. Простой парень не очень заботится о своем прошлом и не подозревает о происхождении, хотя "на районе" он стал авторитетом по справедливости.

Зритель видит не выхолощенного правителя, а не готового к своей миссии подростка, который должен, но никак не хочет инициироваться и принять свою великую долю. Эволюция образа, поданная динамично и просто, без апломба исторического фэнтези, хоть и снижает легенду до уровня бытовой истории, помогает понять несколько важных вещей.

Во-первых, короли тоже люди, причем люди, зачастую лишенные выбора. От судьбы не уйдешь – это про Артура. Как он ни упирался, ни отнекивался от меча, который доставил столько мучений его подсознанию и стал причиной тысяч смертей, а пришлось взять себя и меч в руки и нормально одеться, наконец. Во-вторых, порода не зависит от геолокации. Наш Артур вырос в трущобах, а его дядюшка Вортигерн незаслуженно спит на царских перинах, но является прислужником дьявола и заложником собственного эго.

Страстная исповедь лже-короля о "пьянящем чувстве власти, которая держится на страхе подданных", открывает не тирана, а раба: Вортигерн – пленник амбиций, растущих вместе с чудищем, сокрытым в темных водах замка; его желание властвовать убивает в первую очередь его самого, начиная изощренно и как бы издалека, с принесенной в жертву жены. Перевернутый мир, где выросший в притоне мальчик может быть образцом чистоты и силы, а властелин королевства – ничтожеством и трусом, совсем не фантастика, реалии разного масштаба.

Кадр из фильма "Меч короля Артура"

В-третьих, как завещал великий Пропп, герой не был бы героем без волшебных помощников. Тут вам и змеи размером с товарняк, и красавицы-феи (Астрид Берже-Фрисби) с заклинаниями, и сцены магии, коим счета нет. В трактовке Гая Ричи фея (положа руку на сердце, она и сделала из парня мужчину – да-да, с помощью чар и колдовства, но старалась для народа, не для себя) может одновременно виртуозно парировать наглому и самоуверенному юноше, который и не ведает о том, как нужно общаться с дамами, и подчинять себе стихии, животных и весь природный мир.

Артур – этакий Иванушка, балансирующий между мирами добра и зла, реальности и колдовства, войны и мира, прошлым и будущим, жизни и смерти. Двойственность и контраст, примерно равное распределение сил между "черными" и "белыми", обращение к природным стихиям делают фильм, по сути, сказкой, то есть тем, чем вся эта история про мудрого правителя изначально и является.

Кажется, здесь многое сделано словно на поводу у зрителя, чтобы тот не заскучал: характер Артура, шуточки, спецэффекты, умопомрачительная графика и мощный саундтрек (блестящее музыкальное оформление картины – дело рук композитора Даниэля Пембертона) – получился универсальный блокбастер, при этом изящный. Блокбастер о принятии себя, о том, что стать самим собой трудно, но нужно, о том, что разное мировоззрение не помеха совместному пути и дружбе.

Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Все – в духе современной тяги к популярной психологии и в духе старых нерушимых истин, смотря с какой стороны взглянуть. Фильм хорош конвертацией как на уровне композиции, формы, так и на уровне соотношений героев и идеи. И даже ключевая мысль "Чем больше твоя сила, тем больше сила, которая тебе противостоит" – перифраз третьего закона Ньютона – превратится из минуса в плюс, если прочесть ее иначе. 

Автор: Элеонора Пиотровская11 мая 2017, 08:00

комментарии

Политика

Американская журналистка рассмешила Путина
Зачем Лавров встречался с Трампом
Савченко сбежала от тошнотного "Евровидения"
Лавров пошутил об отставке главы ФБР (видео)

Шоу-бизнес

Россию на "Евровидении" заменили Македонией
Как Катя Семенова живет на пенсии
Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника
Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья

Проишествия

Подробности смерти российского депутата в Израиле
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни
Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты

Lifestyle

Найденные в центре Москвы драгоценности поразили археологов
Елена Яковлева нанесла удар Игорю Бочкину
Чем прославился культовый диджей 90-х Роберт Майлз
Саксофонист 47 минут тянул ноту ради рекорда (видео)
Шоу-бизнес

Как Катя Семенова живет на пенсии

Звезда 80-х призналась, что возраста не ощущает
Общество

Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)

Сверре Магнус гримасничал и пританцовывал на церемонии
Экономика

Россиян оставят без импортного вина

В Минфине считают, что пониженной ставкой акциза должны пользоваться только отечественные производители
Спорт

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным

Фигурист назвал российского президента самым спортивным в мире

Гороскоп

Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май

Фоторепортажи

Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
Как становилась женщиной Надежда Савченко
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"
Знойная красотка оказалась больна ДЦП

Спорт

Путин забросил семь шайб во время ночного матча
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Регионы

Китайцы массово вырубают леса Сибири
Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru