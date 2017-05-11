Как мальчик с окраины стал королем

11 мая в российский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов – фэнтези-экшн "Меч короля Артура". Имя Гая Ричи в графе "режиссер", одна из самых знаменитых и красивых легенд в основе, Джуд Лоу в роли злодея и Дэвид Бэкхем (неожиданно) в роли рыцаря – это ли не слагаемые успеха у зрителя.

О ЧЕМ

Неклассическая версия легенды о короле Артуре и Экскалибуре, снятая Гаем Ричи. Артур (Чарли Ханнем) лишился отца в раннем детстве и вырос в публичном доме. Он и не подозревает, что тиран-правитель – его дядя Вортигерн (Джуд Лоу), а законный король – он сам. Не ведая о своей великой миссии, Артур вытаскивает из камня меч, непослушный доселе никому, и жизнь паренька из трущоб кардинально меняется. Теперь Артур должен принять свое предназначение, но это принятие ему дается тяжело и болезненно. Он бы с радостью отказался от титула короля, если бы не высшие силы, которые сильнее человеческой воли.

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

Король Артур – ключевая фигура британского эпоса, интерпретаций легенды о нем – несколько десятков. Прелесть в том, что легенда как жанр не претендует на документальность, не утверждает, что король и вправду был, а значит открывает пространство для фантазии писателей и кинематографистов. Творение Гая Ричи замыкает (на данный момент) цепочку масштабных картин со свойственными эпосу красотой, зрелищными экшн-сценами и магией: от канонических "Рыцарями круглого стола" с Мелем Ферререм и "Первого рыцаря" с Шоном Коннери до мульфильмов "Волшебный меч" и "Меч в камне".

Надо вспомнить, однако, и "Шерлока" того же Гая Гичи. Первая примета режиссерского почерка – любовь взглянуть на известный сюжет с другого угла и умение нетривиально рассказывать историю воплотилась в эпосе на все 100%.



ЧТО НОВОГО

Дабы снизить пафос и блеснуть свежим взглядом на дела давно минувших дней, оскароносная команда играет на контрастах. Король Артур здесь – не величественный и благородный воин, а мальчик с окраины, дитя улиц, практически деклассированный элемент.

Жизнь и улица учат его выживать, зарабатывать деньги, отличать своих от чужих, защищать женщин и расходовать агрессию по назначению – словом, жить по понятиям. Простой парень не очень заботится о своем прошлом и не подозревает о происхождении, хотя "на районе" он стал авторитетом по справедливости.

Зритель видит не выхолощенного правителя, а не готового к своей миссии подростка, который должен, но никак не хочет инициироваться и принять свою великую долю. Эволюция образа, поданная динамично и просто, без апломба исторического фэнтези, хоть и снижает легенду до уровня бытовой истории, помогает понять несколько важных вещей.

Во-первых, короли тоже люди, причем люди, зачастую лишенные выбора. От судьбы не уйдешь – это про Артура. Как он ни упирался, ни отнекивался от меча, который доставил столько мучений его подсознанию и стал причиной тысяч смертей, а пришлось взять себя и меч в руки и нормально одеться, наконец. Во-вторых, порода не зависит от геолокации. Наш Артур вырос в трущобах, а его дядюшка Вортигерн незаслуженно спит на царских перинах, но является прислужником дьявола и заложником собственного эго.

Страстная исповедь лже-короля о "пьянящем чувстве власти, которая держится на страхе подданных", открывает не тирана, а раба: Вортигерн – пленник амбиций, растущих вместе с чудищем, сокрытым в темных водах замка; его желание властвовать убивает в первую очередь его самого, начиная изощренно и как бы издалека, с принесенной в жертву жены. Перевернутый мир, где выросший в притоне мальчик может быть образцом чистоты и силы, а властелин королевства – ничтожеством и трусом, совсем не фантастика, реалии разного масштаба.

В-третьих, как завещал великий Пропп, герой не был бы героем без волшебных помощников. Тут вам и змеи размером с товарняк, и красавицы-феи (Астрид Берже-Фрисби) с заклинаниями, и сцены магии, коим счета нет. В трактовке Гая Ричи фея (положа руку на сердце, она и сделала из парня мужчину – да-да, с помощью чар и колдовства, но старалась для народа, не для себя) может одновременно виртуозно парировать наглому и самоуверенному юноше, который и не ведает о том, как нужно общаться с дамами, и подчинять себе стихии, животных и весь природный мир.

Артур – этакий Иванушка, балансирующий между мирами добра и зла, реальности и колдовства, войны и мира, прошлым и будущим, жизни и смерти. Двойственность и контраст, примерно равное распределение сил между "черными" и "белыми", обращение к природным стихиям делают фильм, по сути, сказкой, то есть тем, чем вся эта история про мудрого правителя изначально и является.

Кажется, здесь многое сделано словно на поводу у зрителя, чтобы тот не заскучал: характер Артура, шуточки, спецэффекты, умопомрачительная графика и мощный саундтрек (блестящее музыкальное оформление картины – дело рук композитора Даниэля Пембертона) – получился универсальный блокбастер, при этом изящный. Блокбастер о принятии себя, о том, что стать самим собой трудно, но нужно, о том, что разное мировоззрение не помеха совместному пути и дружбе.

Все – в духе современной тяги к популярной психологии и в духе старых нерушимых истин, смотря с какой стороны взглянуть. Фильм хорош конвертацией как на уровне композиции, формы, так и на уровне соотношений героев и идеи. И даже ключевая мысль "Чем больше твоя сила, тем больше сила, которая тебе противостоит" – перифраз третьего закона Ньютона – превратится из минуса в плюс, если прочесть ее иначе.