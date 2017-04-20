Маковецкий рассказал о съемках в "Трассе смерти"

Во впечатляющей многосерийной драме "Трасса смерти" Сергей Маковецкий сыграл главную роль. Фильм вызвал широкий общественный резонанс, ведь в основу сюжета легли реальные события.

Как признался народный артист в интервью изданию "Известия", подготовка к съемкам Дениса Нейманда заняла немало времени и сил. Приходилось консультироваться с друзьями из правоохранительных органов, а также тщательно изучать события 2014 года.

Кажется, что вчера вся страна и даже мир напряженно следили за обстановкой на федеральной трассе М4 "Дон". Тогда в течение нескольких месяцев организованная группа преступников совершала нападения на водителей. К слову, история до сих пор таит в себе немало загадок. Например, точное количество участников банды до сих неизвестно – материалы уголовного дела содержатся в тайне.

Сергею досталась роль следователя, которому поручено разобраться в таинственных преступлениях. Совместно со следователем Звонаревым (Андрей Мерзликин) отчаянный и отважный герой Маковецкого Мельникова шаг за шагом начинает распутывать этот клубок.

Как оказалось, он видит себя не только в качестве актера. "Иногда приходится становится редактором", – заявил Маковецкий "Известиям", посетовав, что сегодня не так уж и много талантливых сценаристов.

На извечный вопрос репортеров о том, почему он так редко снимается в новых проектах, Сергей неизменно отвечает, что действительно интересных ему предложений сегодня очень и очень мало.

"Но, честно говоря, о несыгранных ролях я не жалею", – признался артист.

К счастью, "Трасса смерти" не на шутку заинтересовала легендарного актера. "Я никогда не играл представителей Следственного комитета. Интересно создать образ человека со своим взглядом на происходящее, обладающего аналитическим умом", – рассказал он, особо отметив, что сюжеты, основанные на реальных событиях, всегда вызывали у него огромный интерес.

К криминальному настоящему у Сергея особое отношения. Актер не может понять, как можно снимать преступление на мобильный телефон вместо того, что броситься помогать пострадавшему. "Каждый раз, когда я смотрю криминальную хронику, меня шокирует видео с места происшествия", – расстраивается Маковецкий.

То, что в последние десять лет большинство кинолент о бандитах возводят их в ранг настоящих героев, Сергею тоже не нравится. Получилось ли у актера пошатнуть устоявшиеся стереотипы? Об этом сможет судить только зритель.