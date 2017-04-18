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Тодоровский устроил переполох в Большом

Валерий Тодоровский. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Большом театре вечером 17 апреля состоялась впечатляющая премьера нового фильма Валерия Тодоровского "Большой". Драматический фильм с Алисой Фрейндлих и Валентиной Беличкиной в главных ролях поклонники легендарных актрис и режиссера ждали не один год.

Продолжение: Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
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Фильм повествует о нескольких периодах жизни трех балерин Большого театра, именно поэтому премьера состоялась здесь, на главной сцене столицы. Картину посмотрели министр культуры Владимир Мединский,  зампредседатель правительства России Ольга Голодец, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и даже известный миллиардер Роман Абрамович.

Кадр из фильма "Большой"

Новая премьера заинтересовала и мэтров кинематографа. Как сообщают РИА Новости, в Большом присутствовали режиссеры Алексей Учитель и Павел Лунгин, актеры Леонид Ярмольник, Мария Миронова, Сергей Гармаш и многие другие. Роман Абрамович, вопреки своему обыкновению, не прятался от папарацци, а с удовольствием им позировал.

Роман Абрамович. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Появились и исполнители главных ролей – Александр Домогаров, Алиса Фрейндлих и Валентина Теличкина. Последняя рассказала репортерам РИА Новости, что ей давно уже не хочется соглашаться на новые роли лишь для того, чтобы "только сниматься". "Но такая роль у такого хорошего режиссера – это подарок", – призналась актриса.

Кадр из фильма "Большой"

Помимо знаменитых артистов, в проекте приняли участие и настоящие балерины – Анна Исаева и Маргарита Симонова. Перед премьерой к гостям вышел продюсер картины Антон Златопольский и пошутил, что  картину они с Валерием сняли исключительно для того, что наконец-то оказаться на сцене Большого театра. "Мы все очень волнуемся", – признался продюсер.

Однако волнения съемочной группы оказались напрасными. После финальных титров, когда актеры, продюсеры и режиссер вышли к зрителям на поклон, зал буквально взорвался овациями.

Своими впечатлениями с изданием поделился и сам Владимир Мединский. "Прекрасный фильм, очень высокое качество всего – съемки, актеры, еще раз я подумал о том, как прекрасен Большой театр...", – цитирует издание министра культуры. 

Вы тоже заинтересовались "балетной" драмой? Ждать осталось совсем недолго. Фильм Валерия Тодоровского выйдет в широкий прокат уже 11 мая.

Автор: Андрей Петрунян18 апреля 2017, 12:06
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