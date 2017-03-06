Российские женщины полюбили отдых в одиночестве

Какие путешествия по душе прекрасной половине человечества? В преддверии 8 марта Dni.Ru рассказывают о туристических предпочтениях милых дам.

"65% клиентов туристических компаний – это женщины в возрасте от 35 до 55 лет, имеющие, как правило, высшее образование, замужем. Это жительницы городов, с доходом от 23000 рублей в месяц в регионах и от 30000 рублей в крупных городах-"миллионниках". Средний бюджет поездки на человека – порядка 30-35 тысяч рублей. При этом, женщины предпочитают на отдых копить, а не занимать или брать кредиты", – рассказала Dni.Ru пиар-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова.

По ее словам, самый популярный вид отдыха у российских женщин – пляжный. Лидерами среди направлений являются Турция, Греция, Таиланд, Доминиканская Республика, ОАЭ и Испания. Далее следует экскурсионный туризм. "Интересно, что в экскурсионные туры женщины отправляются, как правило, незамужние россиянки, или те, кто предпочитает отдыхать без мужа и детей. Причем дамы – основные покупательницы сложносочиненных туров и маршрутов по городам искусств Италии, Испании, Португалии, Австрии", – отметила она.

Женщины предпочитают интенсивные программы со множеством экскурсий и переездами. А вот на уикенды в европейские столицы россиянки предпочитают отправляться с подружками, мужьями или партнерами. Больше всего поклонниц экскурсионного туризма в возрасте от 41 до 47 лет, – пояснила Аханова. – Кстати, турагенты, которые непосредственно общаются с клиентами, замечают, что все чаще российские мужчины и женщины в браке предпочитают отдыхать отдельно. Для детей они также предусматривают вариант отдельного отдыха, отправляя их в какой-нибудь международный лагерь. А дальше работает правило "она уехала к морю, а он в холодные горы". Женщины также стали рассматривать поездку за границу как возможность с кем-то познакомиться и выйти за рамки привычного общения. И предпочитают именно престижные направления, хорошие отели с соответствующей публикой и атмосферой – это ОАЭ, Сардиния, Тенерифе, Маврикий, Сейшелы, Мальдивы.

Совсем неудивительно, что именно представительницы прекрасного пола являются основными потребителями всевозможных VIP– и индивидуальных услуг. "Более половины продаж индивидуальных трансферов, услуг "персональный консьерж" и индивидуального шопинг-сопровождения у нас приходится на женскую аудиторию. Кстати, в отелях также замечают: если останавливается женщина-туристка, сто средний чек в среднем в полтора раз выше, чем при размещении мужчин. Дамы активно пользуются спа-услугами, торговыми галереями, заказывают еду и напитки в номер", – отметили в Тез Туре.

А еще дамы более избирательны в выборе отелей. "На первом месте для них стоит месторасположение и комфорт: важно, чтобы все находилось в шаговой доступности. При этом женщины менее требовательны к авиаперелетам: им не важна авиакомпания, тип воздушного судна, класс перелета. "Кстати, женщины очень любят круизы и являются главными инициаторами такого вида отдыха. Во-первых, они получают возможность полноценного отдыха (на кораблях очень много развлечений для мужа и детей), во время остановок - экскурсии и шоппинг, а вечерние мероприятия способствуют демонстрации гардероба. Российские женщины, как никто, любят переодеваться и стараются выглядеть на отдыхе роскошно.