Платье Меланьи Трамп продают на киевском базаре
На инаугурации своего мужа Дональда Трампа Меланья появилась в шикарном голубом платье. Репортеры и модные критики всего мира как один восхитились безупречным вкусом и элегантностью новоявленной первой леди. Каково же было удивление общественности, когда шикарный наряд был обнаружен... на киевском базаре.
На публикацию Марины Бурмаки отреагировали сотни пользователей социальной сети Facebook. "Ха, в пору добавить слоган "Почувствуй себя первой леди!" – пошутила одна из подписчиц, пока остальные вовсю интересовались ценой платья. "Даже не спрашивала. В другой раз посмотрю цену и производителя", – ответила им Марина.
Конечно, экземпляр, представленный на киевском рынке, является всего лишь грубой подделкой. Так, многие пользователи отметили, что болеро Меланьи застегивается с правой стороны, а на украинском "аналоге" – с левой. "Я не вижу сходства.... Можно сказать "создано по мотивам" не более....", – решительно заявил один из скептиков, однако большинство, напротив, восхитилось невероятным сходством между оригинальным платьем и его "плагиатом".
Ранее украинские СМИ сообщали, что в ряде сообществ в социальных сетях киевские модницы активно искали голубые лодочки "как у Меланьи". Что ж, возможно, на просторах "Дарынка" вскоре найдется и обувь для поклонниц стиля первой леди.
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