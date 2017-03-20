Платье Меланьи Трамп продают на киевском базаре

В одном из павильонов киевского торгового центра "Дарынок" продается точная копия одеяния Меланьи Трамп от Ralph Lauren. Об этом сообщила известный украинский политолог Марина Бурмака.

На инаугурации своего мужа Дональда Трампа Меланья появилась в шикарном голубом платье. Репортеры и модные критики всего мира как один восхитились безупречным вкусом и элегантностью новоявленной первой леди. Каково же было удивление общественности, когда шикарный наряд был обнаружен... на киевском базаре.

На публикацию Марины Бурмаки отреагировали сотни пользователей социальной сети Facebook. "Ха, в пору добавить слоган "Почувствуй себя первой леди!" – пошутила одна из подписчиц, пока остальные вовсю интересовались ценой платья. "Даже не спрашивала. В другой раз посмотрю цену и производителя", – ответила им Марина.

Конечно, экземпляр, представленный на киевском рынке, является всего лишь грубой подделкой. Так, многие пользователи отметили, что болеро Меланьи застегивается с правой стороны, а на украинском "аналоге" – с левой. "Я не вижу сходства.... Можно сказать "создано по мотивам" не более....", – решительно заявил один из скептиков, однако большинство, напротив, восхитилось невероятным сходством между оригинальным платьем и его "плагиатом".

Ранее украинские СМИ сообщали, что в ряде сообществ в социальных сетях киевские модницы активно искали голубые лодочки "как у Меланьи". Что ж, возможно, на просторах "Дарынка" вскоре найдется и обувь для поклонниц стиля первой леди.