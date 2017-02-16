Как стареют разные типы кожи

После 30 лет вы выглядите так, как того заслуживаете – говорят в народе. Но это правда лишь отчасти. Разные типы кожи стареют неодинаково.

Первые возрастные признаки некоторые девушки замечают на лице уже в 18 лет, но на самом деле стареть мы начинаем значительно позже. Появление мимических морщин и пигментных пятен, которые иногда "портят" молодую кожу, не имеет ничего общего с процессами старения организма. Все перечисленное – результат недостаточного ухода за кожей, но никак не приметы возраста.

Настоящие возрастные изменения появляются на лице только после 30 лет, когда в организме замедляются процессы обновления клеток, нарушается микроциркуляция и снижается обмен веществ. Но говорить в это время об увядании кожи – непременном этапе ее старения – еще рано, хотя статус у кожного покрова все же меняется.

Кожа – гормонозависимый орган, а в возрасте 30-35 лет все жизненно важные гормоны производятся еще в достаточном количестве. Это значит, что если ухаживать за ней правильно, учитывая не только ее тип и индивидуальные особенности, но и тип старения — можно добиться потрясающих результатов, пишет Kleo.ru.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА КОЖЕЙ ПОСЛЕ 30 ЛЕТ

Если оценить состояние кожи женщин в этом возрасте, можно увидеть, что оно будет абсолютно разным. Некоторые представительницы прекрасного пола будут выглядеть на 20 лет, словно биологический возраст не имеет на них влияния. Другим же можно дать "все 35" — выраженные морщины, снижение тургора кожи, поплывший овал лица. Значит ли это, что первые дамы ухаживали за своей кожей лучше, а их уходовые средства были более эффективными?

На самом деле нет. У разных женщин различаются не только тип кожи (нормальная, сухая, жирная, комбинированная) и ее состояние (чувствительная, обезвоженная), но и тип старения лица. Только учитывая все факторы, можно дольше оставаться молодой и красивой.

СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ КОЖИ: 5 ANTI-AGE СОВЕТОВ

Если вы хотите видеть свою кожу здоровой и прекрасной как можно дольше, не верьте в чудодейственные свойства косметики. Кожа – отражение тех изменений, которые происходят внутри организма, а значит, уход за ней должен быть комплексным. Порции крема утром и вечером недостаточно, вы должны вести здоровый образ жизни!

ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН

Кожа 30-летних женщин остро реагирует на стресс, потому недосыпание сразу же отражается на лице. Кожный покров становится тусклым, серым, область век краснеет, а если вы к тому же налегали вечером на кофе или алкоголь – появляются отеки. Сон – лучшее лекарство от стресса, в том числе и вашего лица.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ

Результаты интересного исследования опубликовали специалисты Университета Макмастера (McMaster University in Ontario). Они собрали две группы единомышленников от 20 до 84 лет. Первая группа занималась спортом три раза в неделю, а вторая не практиковала интенсивные нагрузки. Биопсия кожи показала, что у пожилых людей из первой группы качественные характеристики глубинных слоев кожи соответствовали молодой коже, в то время как у второй – биологическому возрасту. Есть над чем задуматься, не так ли?

Банально? Зато действенно! Можно долго говорить о вреде фастфуда, но лучше его просто не есть. Исключите или, по крайней мере, ограничьте магазинные колбасы и сосиски, полуфабрикаты, а также чебуреки и пирожки с лотка – состояние кожи сразу улучшится. А если вы еще станете пить не менее 1,5 литров воды в день, визуально кожа станет более яркой и свежей, а изнутри – оптимально увлажненной.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ С SPF КРУГЛЫЙ ГОД

После 25-30 лет повышаются риски возникновения пигментации, трудно поддающейся коррекции. Для предупреждения этой проблемы наносите на кожу лица, шеи, зоны декольте и рук крем с солнечными фильтрами. Минимальное значение SPF – 30.

ПЛАНИРУЙТЕ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД

После 30 лет женщина должна перейти на антивозрастную косметику. Обычного увлажняющего крема и простого очищения утром и вечером теперь недостаточно. Чтобы кожа была бархатистой, свежей и молодой, придется расширить косметический арсенал. На вашем туалетном столике должны поселиться антивозрастной крем с эффектом увлажнения, питательный крем (вечерний), тонизирующие лосьоны, увлажняющие и восстанавливающие маски и сыворотки.

9 лучших компонентов антивозрастной косметики:

гиалуроновая кислота;

пептиды;

АНА-кислоты;

ретиноиды;

витамины А, С и Е;

морские водоросли;

коллаген.

КАК СТАРЕЮТ РАЗНЫЕ ТИПЫ КОЖИ



УСТАЛЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ: УМЕРЕННО СУХАЯ И НОРМАЛЬНАЯ КОЖА

Звездный пример: Ким Бейсингер, Джулия Робертс

Первому типу старения подвержены обладательницы нормальной и умеренно сухой кожи, иногда с повышенной чувствительностью. Обычно они имеют астеническое (худощавое) или нормостеническое телосложение, лицо имеет форму овала или ромбовидное. С утра кожа выглядит прекрасно, радует свежестью и румянцем, а к вечеру приобретает усталый вид, природа словно "накидывает" 3-5 лет. Основная причина перемен — нарушение микроциркуляции в глубинных слоях.

Основные признаки:

Тусклый цвет лица, с возрастом приобретает землистый оттенок;

Снижение тургора кожи и тонуса мышц;

Опущение уголков глаз и рта;

Проявление рисунка носогубного треугольника и слезной борозды;

Визуальная потеря объемов.

Что делать: в первую очередь следует позаботиться о полноценном отдыхе как эффективном средстве снижения стресса кожи. Выбирая косметику, отдавайте предпочтение компонентам, улучшающим цвет лица и стимулирующим синтез коллагена. Это средства с витамином С, антиоксидантами и АНА-кислотами.

Обязательно практикуйте самомассаж лица. Проведенная по всем правилам процедура улучшит движение крови в лимфе и тканях, заметно освежит. И не забывайте о салонном уходе – будут полезны лимфодренажные процедуры – классический ручной массаж, миолифтинг, вакуумный лимфодренаж. Один раз в год рекомендованы химические пилинги, улучшающие состояние покрова и стимулирующие синтез коллагена.

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ: ЖИРНАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА

Звездный пример: Светлана Крючкова, Софи Лорен

Распознать на улице женщину, склонную к этому типу старения лица, не составит труда – это примерно 60 процентов наших соотечественниц. Так стареют "тяжелые" полные лица. Кожа прекрасных дам чаще всего комбинированная или жирная, пористая, нередко с куперозом и повышенной чувствительностью к косметическому уходу. Определяющим симптомом деформационного типа является отвисание тканей, как следует из названия, – веки становятся мешкообразными, окружность лица "плывет", щеки опускаются. Причины неприятных перемен – избыток подкожно-жировой клетчатки и снижение тургора кожи.

Основные признаки:

Появление отечности;

Возникновение "брылей", двойного подбородка;

Мешки под глазами;

Сосудистая сеточка (купероз);

Над носогубной складкой нависают щеки;

Овал лица теряется.

Что делать: при этом типе старения лица самое главное – профилактика. К сожалению, при имеющихся возрастных изменениях – нависании кожи верхних век и щек, появлении жировых грыж – эффективно только хирургическое вмешательство. Поэтому так важно для предупреждения несовершенств вовремя начать продуманный уход за кожей. Специалистами показаны процедуры, которые способны вернуть мышцам тонус и тем самым подтянуть кожу. Это скульптурный массаж, миостимуляция, курс моделирующих масок. В домашних условиях можно баловать кожу альгинатными и парафиновыми масками, сделать ставку на антикуперозные кремы и сыворотки, а также пользоваться уходовой косметикой, улучшающей микроциркуляцию в слоях кожи. Полезны кремы, содержащие морские водоросли, витамины К, Р и С.

МЕЛКОМОРЩИНИСТЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ: НОРМАЛЬНАЯ, СУХАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

Звездный пример: Энди Макдауэл, Одри Хепберн

Прекрасная половина человечества с данным типом старения имеет нормальную или сухую чувствительную кожу. Поскольку такая кожа довольно тонкая и легкая, с возрастом она не растягивается под влиянием закона гравитации, а сохраняет свою форму. Но есть и неприятная новость! Ее покрывают сначала мелкие, а затем и глубокие морщины. Со временем лицо теряет красивое фарфоровое свечение – кожа требует влаги и защиты. Чтобы она дольше оставалась яркой и свежей, ей необходимы буквально тепличные условия.

Основные признаки:

Постоянные ощущения сухости и стянутости кожи;

Острое реагирование на холод и жару;

В области лба появляются мимические морщины;

На верхнем и нижнем веке заметны складочки;

Четко видны "гусиные лапки" и морщины вокруг губ;

Появляются пигментные "кляксы".

Что делать: "золотое правило" ухода за такой кожей – это защита. В холодное время года перед выходом на улицу следует наносить защитный питательный крем, а в теплое – средство с солнечными фильтрами. При первых признаках высыпаний и раздражений понадобится противоаллергическое средство. Кроме всего перечисленного, в ежедневном уходе должен быть крем на основе гиалуроновой кислоты – культового увлажнителя кожи, с успокаивающими компонентами и фитоэстрогенами.

Если вы не боитесь уколов и готовы к инъекционным методикам, попробуйте сеансы мезотерапии (введение под кожу коктейлей и гелей на основе "гиалуронки"). Среди других методик состояние кожи улучшат массажи поверх питательного крема и курс восстанавливающих масок.

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП СТАРЕНИЯ: ВСЕ ТИПЫ КОЖИ

Звездный пример: Ирина Алферова, Брижит Бардо

Один из самых сложных типов, которому свойственны все перечисленные выше признаки. Кратко, но емко процесс старения можно обозначить как "все и сразу". Лицо приобретает угрюмое выражение, возникают отеки и залегают морщины. В возрасте 30 лет распознать его сложно, поскольку старение проходит по типу усталого лица, после чего присоединяются другие признаки. Однако если у вас нормальное телосложение, но есть склонность к полноте – имейте в виду, что вы в зоне риска.

Основные признаки:

Формирование морщин;

Снижение упругости кожи;

Выраженные носогубные складки;

Заметно нависание щек;

Надбровные дуги опускаются;

Овал лица постепенно теряет четкость.

Что делать: поскольку смешанный тип старения подразумевает последовательные изменения внешности, каждую проблему следует решать отдельно. При появлении морщин можно корректировать их инъекционными методиками (на основе ботулотоксина), потерю тургора кожи – моделирующим массажем или лимфодренажными аппаратными процедурами.

В домашнем уходе хороши антивозрастные средства, контрастные процедуры, умывания кубиками льда. Обязательной составляющей ухода должна стать программа по предупреждению гиперпигментации. Приучите себя минимум раз в год проходить консультацию косметолога для отслеживания произошедших изменений и подбора нужных косметических средств.