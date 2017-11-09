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Культура

Донбасс обзавелся своим музыкальным шоу

Фото: Александр Кравченко/ТАСС
В Донбассе объявлено о старте масштабного музыкального проекта. Одаренные певцы смогут показать свои таланты в шоу Voices of Donbass.
прочитано 201 раз

Организовал проект российский режиссер и по совместительству руководитель гуманитарной группы "Ангел" Алексей Смирнов. Он сообщил, что прием заявок на участие начался 1 ноября.

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Свои видеозаписи любой житель Донбасса может загрузить на сайт конкурса, прослушивания и финал пройдут в онлайн-режиме. За подготовкой начинающих артистов и тех, кто хочет заявить о себе, будут следить зрители со всего мира, сообщает "Телеканал 360°".

Жителям Донбасса надоело воевать, они хотят петь песни и жить нормальной жизнью. По словам одного из авторов шоу, актера Алексея Гаврилова, Voices of Donbass посвящен всем одаренным людям. "Мы не хотим говорить о войне, крови и насилии. Мы хотим говорить о красоте, о творчестве и о настоящих талантах", – сказал Гаврилов.

Жюри, которое возглавит Алексей Смирнов с 1 по 7 декабря займется отбором  финалистов шоу, которые поедут на творческий форум. Там с ними будут заниматься мастера по вокалу и сценическому искусству.

Несмотря на войну в Донбассе кипит культурная жизнь. В Донецке продолжает работать государственный театр оперы и балета. Мало того, коллектив не только ставит новые спектакли, но и выезжает на гастроли в Россию. До конца 2017 года труппа посетит Волгоград и Воронеж, зрители увидят два спектакля – "Турандот" и оперу Джузеппе Верди "Бал-маскарад".


Автор: Александр Комаров9 ноября 2017, 20:03

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