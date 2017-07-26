Киев устроил новую подлость Донбассу

Украинские власти устроили новую провокацию в отношении жителей юго-востока страны. С 26 июля прекращена подача электроэнергии в неконтролируемые Киевом районы Донецкой и Луганской областей.

Представитель компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что Киев больше не поставляет электричество в самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это решение стало еще одним шагом Киева на пути отторжения своих территорий.

Потребности предприятий и жилого сектора на территории республик покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также дефицит электроэнергии компенсируется за счет поставок из России по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, сообщает РИА Новости.

После прекращения подачи электроэнергии в ДНР и ЛНР можно с полной уверенностью утверждать, что официальный Киев решил устроить Донбассу полную блокаду. До этого в начале 2017 года украинские радикалы заблокировали на некоторых участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса.

Блокада способствует разрыву связей с Донбассом и экономически истощает страну – эксперт #Донбасс https://t.co/cc7EeHXMOE — Новости Украины (@1news_ukraine) 29 июня 2017 г.

Власти ДНР и ЛНР в ответ на действия радикалов ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. 15 марта Киев уже на официальном уровне сообщил о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных ему территорий. Как заявили власти, она будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных республиках не вернутся под украинскую юрисдикцию. В Донецке и Луганске указали, что такие действия украинских властей противоречат минским договоренностям.

Сегодня, 26 июля глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил о том, что длящаяся уже более полугода блокада Донбасса свидетельствует о признании президентом Петром Порошенко и его окружением того, что регион окончательно ушел из-под власти Украины.

В таких условиях, по мнению политолога, ни о каком снятии блокады и восстановлении двусторонних экономических отношений между самопровозглашенными республиками и киевскими властями не может быть и речи.



