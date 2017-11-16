"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы

Бывший глава Минкульта России Михаил Швыдкой возмущен популярностью певицы Ольги Бузовой. Об этом он заявил на сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По словам экс-министра, телеведущая и начинающая певица обошла по упоминаемости в СМИ премьер-министра Дмитрия Медведева. Вину за это чиновник возложил на журналистов, которые уделяют слишком много внимания скандальной звезде. "Мы видим, как, скажем, главные информационные коммуникаторы – к примеру, Google или "Яндекс", новостью номер один в культуре сделают не Санкт-Петербургский форум, а о том, насколько увеличился или уменьшился размер груди, извините, у Бузовой", – цитирует Швыдкого информационное агентство RNS.

Таким примером спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству проиллюстрировал последние тенденции журналистики. По словам Швыдкого, новостные редакторы все меньше времени уделяют произошедшему событию и обращают внимание на негативные явления, которые сопровождают это событие.

"В принципе, вернисаж или даже премьера в театре не являются, с точки зрения новостника, настоящей новостью. Если с вернисажа украли картину или оскорбили главного актера – это новость. А просто новость, что вышел какой-то спектакль, новостью не является", – отметил Швыдкой во время сессии "СМИ о культуре: не навреди", которая прошла в рамках Санкт-Петербургского форума.

По словам экс-министра, таким образом СМИ смещают акценты общественного внимания. Аудитории уже не интересно читать о каком-нибудь спектакле, ей нужны пикантные подробности: длина платья, высота каблука или размер одежды актрисы.

Заступиться за журналистов решил главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. "Как редактор СМИ для массового читателя я могу сказать, что никаких угроз культуре не наблюдается. Интерес к ней гигантский. И не надо рассуждать о ней как о гетто и хилых росточках. У нас до четырех миллионов посетителей сайта за сутки, и мы видим, что от трети до четверти всего интереса так или иначе связаны с темой культуры", – заявил он.