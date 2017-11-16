Обиженную Бузову выставили на посмешище

Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию. Новоиспеченная певица пожаловалась, что ее не пригласили на премию "Золотой граммофон", однако в пресс-службе организации заявили, что отправляли ей билеты на шоу. Тогда выяснилось, что певица сама не пошла на мероприятие, потому что "не располагает временем".

На днях с помпой прошло награждение музыкальной премии "Золотой граммофон", на котором отметились многие представители отечественного шоу-бизнеса. Это обстоятельство обидело Ольгу Бузову, и на своей официальной страничке в социальной сети Instagram она пожаловалась, что ее "не пригласили" на мероприятие и "не признают" в шоу-бизнесе.

Несмотря на то что Ольга прямо не указывала, о каком событии шла речь, в пресс-службе "Золотого граммофона" живо отреагировали на обиду Бузовой. В частности, оказалось, что звезду "Дома-2" звали на церемонию награждения, однако она сама не пошла.

"Конечно, мы приглашали Ольгу. Два VIP-билета ей доставили 10 ноября, то есть за три дня до церемонии. Пресс-секретарь Ольги получение билетов подтвердил", – цитирует представителя пресс-службы "Русского радио" Life.ru. Два пригласительных билета в VIP-сектор были доставлены консьержу дома, адрес которого назвал сотруднику "Золотого граммофона" пресс-секретарь Бузовой. К слову, билеты в первый ряд продавались по цене 120–150 тысяч рублей.

Самое интересное, что представитель Ольги подтвердил эту информацию. Чтобы достойно выйти из глупого положения, пресс-секретарь певицы объяснил: "Мы не отрицаем, что РМГ ("Русская медиагруппа". – Прим. ред.) приглашала Ольгу на свой концерт, но лишь в качестве одной из тысяч зрительниц. Ольга не располагает временем, чтобы ходить на концерты и лишь смотреть их".

Оказывается, Бузова хотела спеть на сцене, а не наблюдать за действом из зрительного зала. "Пост Ольги был посвящен тому, что для всех нас и миллионов поклонников остается загадкой отсутствие Ольги в ротации "Русского радио" и в списке номинантов на "Золотой граммофон". У нас сейчас три проекта для центральных каналов, в которых Ольга занята как ведущая. Также у Ольги идет тур по России с sold out в каждом городе. Для нас остается странным, что руководство "Русского радио" уже год игнорирует творчество Ольги", – высказался представитель Бузовой.

Пользователи Сети посмеялись над Ольгой. "Певица...￼", "Пожилая девушка с двумя половинками фанеры рвется к мировому признанию..", "Я ее гнусавый голос и десяти секунд слушать не могу...и такое величает себя певицей????", "Хотела показать себя бедной овечкой, а снова оказалась дурой))))", "ахахахахха Бузова снова опозорилась)))", – прокомментировали ситуацию пользователи Сети.