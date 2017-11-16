Боярский публично врезал Бузовой

Поющая звезда "Дома-2" добила главного Д'Артаньяна страны. И он решил высказаться.

В петербургском киноконцертном зале "Родина" состоялась церемония вручения Первой музыкальной премии кино и телевидения "Аврора". Ее цель – популяризировать музыку из фильмов и передач, поднять ее качество на новый уровень. До сих пор работающие в кино и других областях визуального пространства композиторы не имели собственной награды, а могли претендовать только на второстепенные призы.

"Надо прививать публике вкус хорошими музыкальными произведениями, а сегодня их нет, – пожаловался корреспонденту Dni.Ru президент премии, композитор Максим Дунаевский. – Порой просто хочется выключить телевизор и не ходить в кино, потому что музыку для программ и кинолент пишет не пойми кто и где. Между тем музыка должна работать на идею фильма, на сюжет. Американские продюсеры и режиссеры давно поняли это. Ведь музыка – это душа фильма. А наши создатели кинопродукции, похоже, утратили вкус".

С ним согласен Михаил Боярский. Во время церемонии открытия "Авроры" он поднялся на сцену и врезал всем непрофессионалам. "Для меня история про мушкетеров немыслима без музыки, звучащей там, – заверил артист. – Но такого уровня произведений больше не пишут. Существуют саундтреки. Вот и пускай их поет Бузова. А мы будем слушать то, что написали наши замечательные композиторы".





Зал встретил эти слова громкими аплодисментами. Судя по всему, поющая звезда "Дома-2" добила актера, поэтому он и плюнул на ее творчество. Напомним, что месяц назад Ольга Бузова дала первый сольный концерт в Северной столице.

