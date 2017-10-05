Бутусов вылечил насморк с помощью пылесоса

Рок-музыкант, бывший лидер групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов рассказал об альтернативных методах лечения простуды. Оказывается, с насморком легко справится обычный пылесос.

Об альтернативных методах лечения простуды советский и российский рок-музыкант, фронтмен команд "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов рассказал в своем Instagram. Панацею музыканту подсказали работники культуры города Омска.

Согласно заметке музыканта и певца, он до сих пор помнит концерт в омском "Иртыше". Именно там перед исполнением хита "Доктор моего тела" Бутусова лечила от насморка местная девушка-врач. Вячеслав Бутусов не раскрывает всех тайн процедуры. Известно лишь, что ключевую роль в таинстве мгновенного избавления от насморка играет обыкновенный бытовой пылесос.

К слову, 15 октября 2017 года Бутусову исполнится 56 лет. Вячеслав Бутусов прошел немалый путь от никому не известного уральского музыканта до настоящей мировой знаменитости. История "Наутилуса" начинается еще в 1983 году, когда два закадычных товарища, студенты Свердловского архитектурного института, Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий записывают свой первый альбом "Переезд".

Последующие 10 лет легенды "уральского рока" покоряют не только отечественную сцену, но и большое кино. Герой Сергея Бодрова-младшего в легендарных фильмах "Брат" и "Брат-2" по сценарию является ярым поклонником творчества Бутусова. Его композиции звучат в кинокартинах "Жмурки" и "Война" Алексея Балабанова, а также "Игла-remix" Рашида Нугманова. Последний альбом "Наутилуса Помпилиуса" был издан в 1996 году. С тех пор Вячеслав Бутусов возглавляет команду "Ю-Питер". В этом году фронтмен сообщил о завершении деятельности команды.