Приходько отругала коллег за концерты в России

Скандальная украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз заявила о своей политической позиции. Исполнительница отчитала коллег по цеху за то, что они ездят на гастроли в Россию.

О своей категоричной позиции Приходько заявила в Instagram. По словам певицы, когда она жила в России, зарабатывала в пять-семь раз больше, чем на родине.

При этом она подчеркнула, что деньги для нее не главное. По словам певицы, украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, подают плохой пример своим поклонникам.

"Они продают Родину за рубли. И за эти же рубли купят себе квартиру на Украине", – подчеркнула Приходько. Певица отметила, что ее коллеги по цеху стали артистами благодаря украинскому народу. Теперь же они ездят к российским зрителям и тем самым "плюют в лицо всем своим поклонникам на Украине".

"Говорить о таких людях – слишком много чести для них, потому что это действительно предатели", – заключила она.

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) Окт 17 2017 в 11:00 PDT

Напомним, Анастасия Приходько является выпускницей российской "Фабрики звезд". В 2009 году певица представляла на "Евровидении" Россию с композицией "Мамо", заняв 11-е место.

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official) Авг 17 2017 в 6:38 PDT

В последние годы Приходько живет на Украине и выступает с резкой критикой в адрес российских властей. В этом году певица также была против того, чтобы делегация из нашей страны приехала на музыкальный конкурс "Евровидение" в Киеве.