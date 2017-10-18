Приходько отругала коллег за концерты в России
О своей категоричной позиции Приходько заявила в Instagram. По словам певицы, когда она жила в России, зарабатывала в пять-семь раз больше, чем на родине.
При этом она подчеркнула, что деньги для нее не главное. По словам певицы, украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, подают плохой пример своим поклонникам.
"Они продают Родину за рубли. И за эти же рубли купят себе квартиру на Украине", – подчеркнула Приходько. Певица отметила, что ее коллеги по цеху стали артистами благодаря украинскому народу. Теперь же они ездят к российским зрителям и тем самым "плюют в лицо всем своим поклонникам на Украине".
"Говорить о таких людях – слишком много чести для них, потому что это действительно предатели", – заключила она.
Напомним, Анастасия Приходько является выпускницей российской "Фабрики звезд". В 2009 году певица представляла на "Евровидении" Россию с композицией "Мамо", заняв 11-е место.
В последние годы Приходько живет на Украине и выступает с резкой критикой в адрес российских властей. В этом году певица также была против того, чтобы делегация из нашей страны приехала на музыкальный конкурс "Евровидение" в Киеве.
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