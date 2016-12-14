Приходько высмеяла Савченко за "пророссийский" костюм

Украинская певица и участница проекта "Фабрика звезд – 7" Анастасия Приходько раскритиковала депутата Верховной рады Надежду Савченко за ее манеру одеваться. По мнению исполнительницы, последний наряд народного избранника напомнил одежду "русской бабы".

"Кто ее дизайнер? Наши женщины так никогда не одевались... Что за образ ей подбирают? Мне, например, не хватает еще красной звезды посередине... Вот то, что я вижу. Может, ошибаюсь, но здесь стоит типичная русская баба!!! Вот что я вижу, а вы?" – написала Анастасия Приходько на своей странице в Facebook.

Надежда Савченко поразила публику, когда вышла в необычном наряде к журналистам для объяснения причины встречи с лидерами ДНР и ЛНР в Минске. Интернет-пользователи принялись активно обсуждать костюм депутата, отпуская язвительные комментарии, обвиняя Савченко в дурновкусии и отсутствии чувства стиля.

По мнению имидж-дизайнера Олеси Беньо, костюм парламентария выполнен в русско-украинском стиле. От украинского – головной убор, от русского – пальто. "Из-за постоянного смешения культур появился новый стиль, который нравился украинкам", – пояснила она.





Савченко вновь оказалась в центре внимания СМИ, когда стало известно о ее поездке в Минск для встречи с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса. Это вызвало шквал негативных комментариев со стороны общественности, политиков и депутатов. Некоторые из них пригрозили Савченко новым тюремным сроком за "сговор с террористами" и "предательство национальных интересов Украины".

Появились даже призывы расправиться с народным депутатом. Например, глава радикальной националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский пожалел, что прошли времена инквизиции. Радикала расстроил и тот факт, что самолет с депутатом благополучно сел в Минске и не разбился.

