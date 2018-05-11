Lexus LC 500: Красота и скорость
Lexus LC 500 – спортивное купе. Полагаю, это понятно с одного взгляда на фотографию. Как и многие автомобили подобного класса, он существует на нашем рынке только в одной комплектации, цена которой чуть меньше восьми миллионов рублей. За эти деньги вы получаете пятилитровый двигатель на 477 лошадиных сил, салон, отделанный алькантарой, и, хоть и сделанный по мотивам других моделей линейки Lexus, но все же обновленный интерфейс.
|Lexus LC 500
|Цена, руб
|7 886 000
|Цена в минимальной конфигурации, руб
|7 886 000
|Двигатель (объем/мощность, л.с.)
|V8 4969 / 477
|Привод
|задний
|Разгон 0-100, сек
|4,7
|Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
|11,5 / 20,6
|Снаряженная масса, кг
|2010
|Длина/ширина/высота, мм
|4770/1920/1345
|Дорожный просвет, мм
|133
|Объем багажника, л
|197
Как бы я ни старался быть объективным, оценивая спортивное купе, я чувствую себя как профессор филологии, принимающий экзамен у изрядно декольтированной студентки. И вроде мозгом понимаешь, что есть к чему придраться, а все остальные органы наперебой голосуют за “пятерку”. И это еще до того, как она отворачивается от тебя, поднимает мел и пишет что-то неразборчиво на доске.
Но, в отличие от той гипотетической декольтированной нерадивой студентки, внутренний мир нашего спортивного подопечного весьма и весьма богат.
Формы салона необыкновенно изящны. Линии, обозначенные на дверях, продолжены практически под капот и решительно перечеркнуты узкой полоской торпедо. А еще здесь присутствует материал, название которого возвращает меня почему-то во времена фильмов о сицилийской мафии: алькантара. Не знаю, как там насчет мафии, но выглядит красиво.
Приборная панель выполнена как в модели RC, и комбинирует механику и LCD.
В "спорте" дисплей переключается в режим высокого контраста. Кроме того, отдельной кнопкой на руле центральный циферблат можно убрать в сторону или поставить на центр, сконцентрировавшись только на самой нужной информации.
Для пассажира, которому во время поездки точно будет не до приборов, здесь предусмотрены специальные ручки, чтобы держаться за них и визжать как девчонка.
И вот теперь мы переходим к самому интересному. Как едет Lexus LC 500? Ну, по крикам пассажира вы все сами поймете. Не просто так этот автомобиль снаряжен пятилитровым атмосферником: разгон до “сотни” здесь происходит всего за 4,7 секунды! И более того: если водитель на той самой “сотне” резко нажмет на газ, рывок будет такой, что пассажир, скорее всего, хорошенько приложится головой о подголовник. Вот для чего здесь были эти ручки!
На самом деле, здесь не успеваешь сказать “как быстро она разгоняется до сотни”, как на спидометре уже 230. И это далеко не предел. Ускорение почти не падает с набором скорости, что действительно круто. Одна из тех ситуаций, когда задний спойлер – must have.
Для улучшения аэродинамики дверные ручки прячутся в дверь, когда автомобиль набирает скорости (или же просто закрыт).
Начинаем раздачу слонов. Ну, для начала ожидаемое: гитара в багажник не влезла ни под каким соусом. Мне кажется, она бы не влезла, даже если ее сложили пополам. А в салоне она заняла те самые два “полуместа” сзади. И это превысило мои ожидания, потому что я ожидал, что в этом салоне ее придется возить только на переднем сиденье.
Аудиосистему я не включал вообще. Простите. Кому нужна музыка, когда здесь ТАК звучит двигатель?
Для оптимального эффекта автомобиль нужно поставить в режим S+. Тогда меняется работа системы выхлопа, и машина начинает петь серенады.
И,
наконец, есть неприятный момент с работой бортовых систем. Периодически на
экране появлялась надпись “Невозможно подключиться к серверу”, которая наглухо
блокировала управление всеми медиасистемами, навигацией и даже обогревом и
поддувом сидений, что является с моей точки зрения, окончательным свинством.
Закрыть сообщение о сбое подключения не было возможно, поэтому единственным
решением было заглушить и заново завести автомобиль. Когда большое количество
функций запрятано в бортовой компьютер без внешних дублирующих кнопок, такие
косяки абсолютно недопустимы.
Но давайте будем объективными (хотя бы постараемся). Вопрос интерфейса решается перепрошивкой, а вот красота останется навечно. Фотосессия Lexus LC 500 получилось самой красивой и одновременно самой простой за всю мою фотоисторию. С какой стороны ни сфотографируй, автомобиль смотрится на “пять с плюсом”. А с некоторых отдельных ракурсов – вообще как произведение искусства.
Lexus LC 500 – невообразимо красивая и столько же дорогая игрушка для тех, кто может себе позволить купить 477 лошадей по 16 тысяч рублей за штуку. Обладая стремительным и провоцирующим на дорожные подвиги норовом, он все же не нарушает основного принципа Lexus: автомобиль должен быть удобным. И внутри здесь действительно комфортно и мягко. К тому же подвеска как-то умудряется сглаживать мелкие неровности дорожного полотна, не портя настроение водителя. Впрочем, с ямами я бы был на вашем месте поаккуратнее.
Не смотрите на цену. Не смотрите на то, что зимой у вас эта машина будет стоять в гараже. Не смотрите на налоги и стоимость страховки. Этот автомобиль придуман и построен, чтобы приносить радость. И вы знаете, у него это прекрасно получается. Не верите – посмотрите на мое лицо.
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru
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