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Стоит ли искать оправдание изменам

Фото: GLOBAL LOOK press
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Прощать ли измену любимого человека – извечный вопрос, на который нельзя найти правильного ответа. Для кого-то измена – это проявление слабости близкого человека, для других – настоящая трагедия. Кто-то может закрыть глаза на постоянные походы налево, а для кого-то это абсолютно неприемлемо.
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Часто мы делим измены на мужские и женские: мол, мужская измена – легкомысленна, а женская случается по серьезным основаниям. А на самом деле, в жизни не существует правил. Есть мужчины, которые серьезно относятся к отношениям, однолюбы, а есть влюбчивые и страстные женщины, которым необходимо постоянное разнообразие.

Как правило, измена приходит в жизнь пары, когда позади период ухаживаний, чувства притупились, эмоции стихли, и кто-то из партнеров начинает понимать, что "второй половинке" уже никуда не деться. Именно это отношение и становится первой причиной измен.

Мой совет прост: надо жить так, чтобы любовь, забота внимание никогда не уходили из ваших отношений. Уважайте чувства другого человека, будьте благодарны ему за то, что он каждый день рядом с вами в горе и радости. Костер прежних чувств всегда можно разжечь заново, если приложить этому немного усилий: например, отправиться вместе в отпуск или устроить свидание в одном из тех мест, с которыми связаны ваши общие воспоминания. Женщине важны ухаживания, цветы просто так, без повода, маленькие сюрпризы. А мужчину надо иногда баловать, как маленького ребенка, и тогда он будет готов ради вас покорить мир. Ну и конечно не забывайте и ухаживать за собой. Бигуди и маски из овощей и фруктов, спортивные штаны и грязные майки – всего этого не должен видеть ваш супруг (супруга). Старайтесь быть красивыми, ухоженными. Не ленитесь!

Фото: GLOBAL LOOK press

Одной из причин измены становятся проблемы в сексуальных отношениях. Но и здесь есть свои подводные камни. Для многих мужчин отказ женщины от секса, особенно в послеродовой период, становится практически пропуском в мир соблазна. И пока она занимается ребенком, он пытается доказывать свою мужскую состоятельность. Наверное, это не очень справедливо по отношению к женщине, хотя в этой ситуации и она может иногда быть не совсем права. Часто женщина настолько уходит в материнство, что забывает обо всем, даже о том, что у нее есть муж, который тоже требует внимания и заботы. Конечно, обо всем этом нужно говорить с партнером и стараться вместе решать проблему – как-то чувствовать, понимать друг друга, а не бежать на сторону.

Если вы узнали об измене, спросите себя: "Смогу ли я ее простить?". И обязательно предельно честно ответьте на этот вопрос. Не обманывайте себя, иначе эта проблема сожрет вас изнутри. Вы не сможете жить в гармонии с самим собой, с партнером. Вы будете постоянно ждать повторения измены. Ревность, ожидание предательства будут постоянно вас преследовать, вы будете постоянно подозревать партнера, выговаривать ему, провоцировать его на новые измены. Ваша жизнь превратиться в замкнутый круг. Однако, узнав об измене, не надо спешить собирать вещи. Сядьте за стол переговоров и выясните, что послужило причиной. И, даже если расставание неизбежно, вы вынесите из этой ситуации урок, который может вам не совершать ошибок в дальнейшем.

В наше время многие пытаются найти оправдание изменам. Вроде как мужчинам позволительно изменять, ведь они от природы полигамны. Почему от природы? Зачем сваливать свою вину на то, что не подтвердить, ни опровергнуть данной теории не может. Это всего лишь отговорка, с помощью которой вы оправдываете в первую очередь этот поступок перед самим собой и считаете, что подобное может повториться. В той же самой природе есть примеры как полигамных, так моногамных союзов, где животные всю жизнь живут вдвоем – волки, лебеди, пингвины, орлы. Может, стоит брать пример с этих преданных животных и птиц, а не с петухов, у которых целый гарем в курятнике?

Фото: GLOBAL LOOK press

В американском фильме "С 5 до 7. Время любовников" была замечательная фраза, которую один из главных героев сказал своей невесте во время брачной церемонии: "Я буду держать твое сердце бережнее, чем свое". И когда эта девушка, уже будучи замужем, влюбилась, она не смогла оставить своего мужа только потому, что браком в этой паре дорожили и она, и ее супруг. Встретив интересного человека, мужчину или женщину, не спешите думать, что отношения с новым партнером сложатся, поэтому нужно срочно оставлять семью и уходить. Возможно, этого человека в вас притягивает именно то, что вы несвободны, добавляет отношениям немного остроты и пикантности. А оставив семью, вы рискуете остаться в глубоком одиночестве. Поэтому дорожите друг другом, старайтесь не причинять боли своей второй половинке и будьте счастливы.

18 сентября 2017, 11:29

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