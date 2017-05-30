До чего проституция может довести государство

Украинские чиновники сначала робко, а теперь все активнее, предлагают легализовать в стране проституцию. В качестве аргументов "за" указывается возможность пополнить бюджет, защитить женщин, декриминализировать, обезопасить и сделать прозрачной сферу секс-услуг, превратив проституцию в обыкновенный "вид работы", на котором нет клейма общественного порицания: с медицинской страховкой, пенсионными накоплениями и отпусками. Часто в пример ставится прогрессивный европейский опыт, где в ряде стран проституция уже легализована. И поскольку общественная практика – критерий истины, давайте посмотрим, какие последствия для европейского общества принес выход жриц любви "из тени".

Да, проституция, в странах, где она легализована, стала просто еще одним видом трудовой деятельности. В казну платятся налоги, заключаются трудовые договоры, работницы проходят регулярные медицинские обследования, их права защищает закон. Открываются благоустроенные бордели, в которых уставший после тяжелого рабочего дня мужчина может скрасить свой досуг. Казалось бы, вот он, цивилизационный подход, призванный наводить порядок и делать жизнь людей лучше. Но так ли все безоблачно? Отнюдь. Легализация несет в себе ряд весьма неприятных побочных эффектов, которые ставят большой знак вопроса на всей задумке.

Амстердам – это своеобразный эталон города, "нарушающего запреты". Но так ли положителен его опыт? Еще в 2007 году мэр Амстердама Йоб Кохен заявил, что, не все так радужно. Например, он отметил, что в сфере секс-услуг продолжает практиковаться эксплуатация женщин, высок уровень инцидентов с применением насилия, а криминал никуда не делся, живет и процветает. Позже, в 2014 году, бургомистр Амстердама Эберхард ван дер Лан закрыл десятки публичных домов.

А что же в Германии? Там проституция была легализована тоже уже давно, в 2002 году. В этой сфере занято около 400 000 человек, годовой оборот составляет около 6 миллиардов евро. Если речь заходит о негативных сторонах явления, то в сети любят приводить интервью немецкого психотерапевта, доктора Ингеборги Краус. По ее словам, закон в свое время был пролоббирован заинтересованными лицами, и сейчас можно уже говорить о том, что эксперимент не удался. Насилие над женщинами не только никуда не делось, но и вовсе имеет тенденцию к росту. Огромную часть проституток составляют представительницы бедных иностранных государств, которые буквально оказываются в условиях сексуальной эксплуатации, вообще попросту не зная о своих правах, прописанных в законах.





Бизнес-подход, ставящий превыше всего прибыль, приводит к тому, что бордели устраивают акции "счастливые часы", когда работницам приходится обслуживать толпы страждущих клиентов. Как на конвейере. Вообще такая доступность секс-услуг привела к еще одному феномену: сексуальные действия становятся все более жестокими и извращенными. Действительно, когда уже попробовал всякое, хочется чего-то новенького. А если есть платежеспособный спрос – нужно обеспечивать предложение. В результате у работниц секс-индустрии возникают психические проблемы, от депрессий до мыслей о самоубийстве.

В спокойной и благополучной Австрии продолжают вскрываться факты "торговли людьми", когда в страну под обещания о приличной работе завлекаются девушки из бедных стран, а потом оказывается, что в ресторан или гостиницу устроить их невозможно, а вот расходы, которые понесли вербовщики, нужно "отработать". Гражданское объединение Exit в своих исследованиях приводило такие цифры: от 50 до 75% всех проституток в Вене – жертвы торговли людьми. В тихой и успешной Швейцарии также значительную часть жриц любви составляют приезжие из бедных стран, которые могут подвергаться психическому и физическому насилию, и порой обслуживать от нескольких клиентов в день до десятков.

В Греции рынок секс-услуг подстегнули серьезные проблемы в экономике. Многие девушки после 2008 года стали терять работу, а так как жить на что-то надо, проституция стала самым доступным выходом для решения материальных проблем. По заявлениям некоторых исследователей, средний возраст "входа в профессию" составляет 17-20 лет, а поскольку оказываемые услуги очень дешевы, девушки оказываются затянуты в почти бесконечный побег из нищеты, из которого не так-то просто выбраться.

В не очень богатой Венгрии ситуация еще более показательна. Местные жители, критикуя легализацию проституции, сетуют на то, что после присоединения к Евросоюзу страна утратила свою экономическую самостоятельность, в частности потеряв промышленность. В итоге страна "пошла на панель", причем криминал, коррупция и насилие в этой сфере остались. В итоге Венгрия не получила ничего кроме унижения. В остальных "легализовавшихся" европейских странах отмечаются схожие проблемы.

В современных условиях, в странах, где проституция запрещена, ограничителем развития данного вида деятельности является не столько закон, сколько общественная морально-нравственная система. В ее рамках быть жрицей любви – значит по сути вести маргинальный образ жизни. Женщины, смотря на проституток, в том числе успешных, "элитных", много зарабатывающих, говорят себе, что пусть у меня нет такой обеспеченности, зато я не какая-то "падшая женщина", мне не нужно все это такой ценой. То есть воспитание, честь и достоинство перевешивают возможные материальные приобретения, которые в капиталистическом обществе, как мы уже могли выяснить, всего за несколько лет превращаются в десятки совокуплений ежесуточно по цене пиццы с доставкой.

При легализации проституции появляется множество возможностей для активного вовлечения женщин в эту профессию, обеления данного явления в массовом сознании, чем заинтересованные лица сразу же начинают пользоваться. И это приводит к тому, что уже спустя считанные годы молодой и красивой девушке будет неинтересно сидеть над учебником и грызть гранит науки, если на жизнь можно заработать более "простым", не требующим интеллектуальных усилий способом. Обезьянья природа брать побольше, а делать поменьше обязательно возьмет свое. В таком ли обществе хочется жить?

В общем, все, что стоит сделать, это посоветовать самостийной Украине еще раз хорошенько подумать. Не станет ли легализация проституции еще одним шагом к экономическому, политическому и социальному коллапсу, который и так маячит на горизонте. Как говорится – семь раз отмерь.