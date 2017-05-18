Тайное оружие в борьбе за мужчину мечты

Мы часто задумываемся над тем, как привлечь мужчину? Как дать понять понравившемуся представителю противоположного пола, что у него есть, по крайней мере, шанс завязать с вами более тесное знакомство?

Мне всегда нравились яркие, характерные девушки – такие, которые могут сами сделать первый шаг в отношениях с мужчиной. Сделать первый шаг – несложно, но, безусловно, это под силу далеко не каждой девушке. Все-таки в нас с детства воспитывают скромность, внушая, что пресловутый первый шаг – это прерогатива представителей сильной половины человечества. Однако никто нам не говорит, что мужчины порой сами робеют и стесняются подойти, взять номер телефона, а то и вовсе заговорить с нами.

Так что же делать, чтобы не упустить Мужчину Своей Мечты? Как будучи скромной и воспитанной девушкой дать молодому человеку понять, что он вам симпатичен, и спровоцировать его на дальнейшие действия? Дорогие девушки, поверьте, мы с вами способны на многое! Есть сигналы, заметив которые мужчина понимает, что он нам интересен и начинает действовать более активно, если эта симпатия взаимна. Так что же это за хитрости?

Быть гармоничной. Не старайтесь из себя изображать другого человека. Если вы спортивная девушка и носите кеды, будьте такой! Не мучайте себя каблуками и платьями. В противном случае вы будете выглядеть несуразно. А естественность и гармония – очень важны! Если вы с мужчиной, что называется на одной волне, то он полюбит вас такой, какая вы есть!

Ухоженность. Красивая женщина, прежде всего, ухоженная. Чистая кожа, шелковистые блестящие волосы, маникюр, опрятная одежда, легкий флер духов.

Смех. Не бойтесь смеяться, когда мужчина говорит что-то остроумное. Но старайтесь, чтобы смех был естественным и утонченным.

Говорите вполголоса. Обратите внимание: когда мы говорим с человеком, который нас привлекает, тон нашего голоса становится ниже. Мы начинаем говорить томно, немного медленнее обычного, возможно, с придыханием. Будьте уверены, мужчина рядом это чувствует!

Интересуйтесь его жизнью. Огромная ошибка многих представительниц прекрасного пола – желание постоянно говорить только о себе. Спрашивайте у молодого человека, чем он интересуется, какие у него хобби и увлечения. Постарайтесь узнать о его деятельности побольше, чтобы проявить интерес. Для мужчины это важно!

Повторите его позу. Чтобы расположить и раскрепостить мужчину, находящегося рядом, примите ту же позу, в которой сидит или стоит он. Этот хитрый, но простой прием, очень действенен.

Будьте ближе. Когда вы садитесь рядом, направляйтесь корпусом к нему. Легкое соприкосновение колен уже говорит о многом…

Волосы. Если вы, даже невольно, во время разговора с мужчиной начнете теребить локон распущенных волос или подвеску, то он немедленно отреагирует. Это является одним из самых известных элементов флирта.

Улыбка. Это то, о чем надо помнить в первую очередь! Улыбайтесь и смотрите ему в глаза.