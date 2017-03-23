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Вороненкова расстреляли в день смерти Березовского

Борис Березовский и Денис Вороненков. Фото: dni.ru
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Убили Дениса Вороненкова. 23 марта – в день смерти еще одного беглеца из России, Бориса Березовского. Совпадение? – скорее всего. Или все же какая-то мистическая связь?

Продолжение: Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова
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Вот и не верь после этого гороскопам и всяким предсказаниям. Нет, звезды в этот день не обещали катастрофы ни беглому олигарху-миллионеру, ни бывшему депутату-коммунисту. Общим для них в предписаниях астрологов на 23 марта был один пункт.

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Для Водолеев (это Борис Абрамович): "Постарайтесь не нарушать действующие законы, инструкции, правила, принятые в профессиональных кругах и иных сообществах". Для Овнов (это Денис Николаевич): "День помогает перейти от слов к делу, но при этом требует обоюдного согласия и уважения к закону".

А с законом-то у наших героев отношения и не сложились. Нет, в этот трагический день сам Березовский ничего, скорее всего, и не нарушал. Не считая, конечно, закона духовного – Бог самоубийство не одобряет (если, конечно, это было самоубийство). Да и Вороненков к этому дню уже сделал все, что мог, сбежав под крылышко СБУ и выступая "информатором" украинской спецслужбы.

А наворотить дел оба успели еще до бегства из России. Хотя масштабы, конечно, несравнимые: Борис Абрамович грабил всю страну, а Денис Николаевич – всего лишь собственников какого-то здания. Там миллиарды, тут миллионы. А конец один...

Это не злорадство, нет. Человеков Бориса и Дениса жаль. Мятущиеся души не находили себе места, им, видно, казалось, что не все еще успели. И никого рядом не было, чтобы объяснить: не в этом счастье. Не в том, чтобы грабить и гадить на Родине – а потом умирать на чужбине. Хотя, может, и пытался кто-то намекнуть, да они не слушали.

Да вот, впрочем, давным-давно все по этому поводу сказано:

"И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня... Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья... И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!

И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою: у мудрого глаза его – в голове его, а глупый ходит во тьме".

Библия. Екклесиаст, глава 2-я.


23 марта 2017, 16:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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