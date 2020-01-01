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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

  • Дата рождения: 10 апреля 1971
  • Место рождения: Горький, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Юлия Вороненкова, Мария Максакова
  • Дети: Ксения, Николай, Иван

Денис Вороненков родился 10 апреля 1971 года в Горьком. В 1988 году с отличием окончил Ленинградское суворовское военное училище, в 1985-м получил диплом и золотую медаль Военного университета Министерства обороны России.

В 90-е годы проходил военную службу на различных должностях в органах Военной прокуратуры. С 2001 по 2006 год был заместителем мэра Нарьян-Мара, затем заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа. С 2011 по 2016 год - депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ.

В марте 2015 года Вороненков женился на оперной певице, депутате Госдумы от "Единой России" Марии Максаковой. В декабре 2016 года вместе с супругой уехал жить в Киев, получив украинское гражданство. Эмиграцию на Украину Вороненков объяснил преследованием его в России со стороны ФСБ.

В феврале 2017 года КПРФ исключила Вороненкова из своих рядов, а СКР объявил экс-депутата в розыск в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы.

Убит в центре Киева 23 марта 2017 года.

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