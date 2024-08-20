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Денис Николаевич Вороненков

экс-депутат Госдумы
Денис Николаевич Вороненков
  • Дата рождения: 10 апреля 1971
  • Место рождения: Горький, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Юлия Вороненкова, Мария Максакова
  • Дети: Ксения, Николай, Иван

Денис Вороненков родился 10 апреля 1971 года в Горьком. В 1988 году с отличием окончил Ленинградское суворовское военное училище, в 1985-м получил диплом и золотую медаль Военного университета Министерства обороны России.

В 90-е годы проходил военную службу на различных должностях в органах Военной прокуратуры. С 2001 по 2006 год был заместителем мэра Нарьян-Мара, затем заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа. С 2011 по 2016 год - депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ.

В марте 2015 года Вороненков женился на оперной певице, депутате Госдумы от "Единой России" Марии Максаковой. В декабре 2016 года вместе с супругой уехал жить в Киев, получив украинское гражданство. Эмиграцию на Украину Вороненков объяснил преследованием его в России со стороны ФСБ.

В феврале 2017 года КПРФ исключила Вороненкова из своих рядов, а СКР объявил экс-депутата в розыск в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату здания в центре Москвы.

Убит в центре Киева 23 марта 2017 года.

Мертвого Вороненкова отдали под суд

Мертвого Вороненкова отдали под суд
Обвинительное заключение по делу Дениса Вороненкова утверждено. Расстрелянного в Киеве бывшего депутата будут судить посмертно за рейдерство. Уголовное дело в отношении Дениса Вороненкова не было закрыто после его смерти.

Мать на шоу Шепелева попросила выкопать труп Вороненкова

Мать на шоу Шепелева попросила выкопать труп Вороненкова
Мать застреленного в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Людмила Николаевна стала гостьей ток-шоу "На самом деле". Женщина впервые после смерти сына дала интервью. Выяснилось, что у матери Вороненкова были с ним и его второй женой, оперной дивой Марией Максаковой, весьма напряженные отношения.

Неожиданный поворот в деле об убийстве Вороненкова

Неожиданный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве и лидера партии "Оплот" в Подмосковье связаны. Выяснилось, что у них один организатор. Украинского политика Евгения Жилина убили в одном из ресторанов на Рублевке в сентябре 2016 года.

Сенсационные подробности убийства Вороненкова

Сенсационные подробности убийства Вороненкова
Стали известны новые подробности убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Его жизнь была оценена в один миллион долларов. Такую сумму Владимир Тюрин, которого Генеральная прокуратура Украины считает заказчиком, якобы заплатил организаторам убийства.

Максакова набросилась на бывшего мужа

Максакова набросилась на бывшего мужа
Мария Максакова рассказала, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин ненавидел ее супруга Дениса Вороненкова. Однако оперная дива не считает, что это могло послужить мотивом для убийства. По словам Максаковой, бывший возлюбленный ненавидел ее мужа, бывшего депутата Государственной думы, передает "Газета.

Почему Тюрин не мог убить Вороненкова

Почему Тюрин не мог убить Вороненкова
Версия генпрокурора Украины по делу об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова вызвала большие сомнения у экспертов. Юрий Луценко заявил о раскрытии преступления и назвал виновного – бывшего гражданского мужа певицы Марии Максаковой. Однако он не убедил ни специалистов, ни вдову. Итоги расследования, проведенного Генпрокуратурой Украины по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, никого не удивили.

Киев официально объявил имя заказчика Вороненкова

Киев официально объявил имя заказчика Вороненкова
Власти Украины объявили, кто заказал убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Также следствие установило организаторов и исполнителей преступления. По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, убийство Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой.

Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова

Украина раскрыла имя заказчика убийства Вороненкова
Генпрокуратура Украины в ответ на запрос российских коллег назвала имена возможных заказчиков убийства экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова. По данным ведомства, один из подозреваемых – бывший муж Марии Максаковой, вор в законе Владимир Тюрин, а второй – владелец крымского банка, его имя не разглашается. В полученном Москвой документе, помимо имен предполагаемых заказчиков убийства, содержатся данные об их встрече в Крыму, на которой обговаривались детали покушения.

Сын убитого Вороненкова впервые сделал заявление

Сын убитого Вороненкова впервые сделал заявление
Сын убитого на Украине Дениса Вороненкова возражает против прекращения уголовного дела о хищении в отношении его отца. Николай хочет доказать непричастность беглого депутата Госдумы к приписываемой ему краже 127 миллионов. Позиция родственников по вопросу судебного разбирательства в отношении Дениса Вороненкова была до сих пор единой и согласованной.

Киев заявил о раскрытии убийства Вороненкова

Киев заявил о раскрытии убийства Вороненкова
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин дал интервью, в котором приоткрыл некоторые тайны ведомства. В том числе он рассказал, как продвигается расследование убийства Дениса Вороненкова. Евгений Енин заявил, что его ведомство фактически поставило точку в расследовании убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

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