Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться

Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта.

По словам Кабахидзе, недавно он подал в суд на уехавшего с женой на Украину экс-депутата. Бизнесмен потребовал компенсировать причиненный ему ущерб.

"Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошел незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон", – цитирует предпринимателя Life.ru. "Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность", – рассказал Кабахидзе.

В свою очередь, бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что причиной убийства Дениса Вороненкова стало то, что украинские власти допустили разгул преступности в Киеве. "Это связано с тем, что в Киеве сейчас бардак, пришли незаконным образом к власти эти руководители и допустили разгул преступности", – цитирует Поклонскую "Интерфакс".

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 марта 2017 г.

Она полагает, что официальный Киев попытается скинуть вину за убийство экс-депутата Госдумы на Россию. "А сейчас будут с больной головы на здоровую перекладывать", – заявила Поклонская. Она уверена, что у убийства Вороненкова криминальные причины.

Предположение Поклонской оправдалось. В Генпрокуратуре Украины заявили, что единственная рассматриваемая версия убийства Дениса Вороненкова связана с причастностью к преступлению "российских спецслужб". В полиции Киева считают, что убийство россиянина могло быть заказным.

Вместе с тем политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок исключил причастность российских спецслужб к убийству. "Это большая трагедия для его семьи, с другой стороны, "подарок" для определенной категории украинских политиков, которые уже обвинили в этом Россию. С учетом того, что убийца был с автоматом – это явно не почерк спецслужб, если кто-то хочет усмотреть в этом "российский след", – сказал Бышок в эфире радио Sputnik.

ПРЯМОЙ ЭФИР в #Periscope: В Киеве убит бывший депутат Госдумы Д. Вороненков. Порошенко обвиняет Россию https://t.co/EnsD92zvxR — Радио Sputnik (@ru_radiosputnik) 23 марта 2017 г.

Он предположил, что поскольку Денис Вороненков с 90-х годов занимался бизнесом, то он мог иметь связи с криминальным миром. "Он, очевидно, взаимодействовал с криминальным миром. Учитывая, что работал он в бизнесе долго, то, скорее всего, его интересы, в том числе в "серых" схемах, были не только в России, но и на Украине", – говорит Бышок.

В центре Киева застрелен депутат Госдумы Вороненков.

Первые фото с места происшествия pic.twitter.com/sGQ54gmMPF — Николай Зубов (@zubovnik) 23 марта 2017 г.

В свою очередь, украинский блогер и журналист Анатолий Шарий считает, что убитый в Киеве экс-депутат Госдумы от КПРФ хотел стать "сакральной жертвой". "Я могу сказать, что Вороненков сделал все, чтобы стать эталонной сакральной жертвой. Я как понимаю, он очень сильно хотел этого", – цитирует журналиста РЕН ТВ. Он полагает, что экс-парламентарий "не понимал, в какие игры играет". Также Шарий добавил, что в одном из интервью Вороненков упоминал, что его хотят убрать.

У результаті стрілянини в центрі Києва одна людина вбита, двоє поранені. Імовірно, убитий депутат-втікач із РФ Денис #Вороненков pic.twitter.com/EbErKGEYiy — ZIK.UA (@ZIK_IA) 23 марта 2017 г.

Напомним, экс-депутата Госдумы России убили в центре Киева 23 марта. Его охранник, который в момент стрельбы находился рядом с Денисом Вороненковым, получил ранения. Он открыл стрельбу в ответ, также ранив преступника.