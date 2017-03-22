Самойлова и толерантная "Цэ Эуропа"

Киев запретил российской участнице "Евровидения" въезд в страну. Юлии Самойловой пригрозили арестом, если она все же осмелится посетить Украину. Кому от этого хуже – вот вопрос.

Европа решение Украины уважает. Как уважает, впрочем, все, что делает Порошенко и его команда. Иногда ей, Европе, стыдно за невоспитанного родственника. Но стыд этот прячется где-то глубоко в душе – так что внешне это никак не проявляется.

Что Киев наизнанку вывернется, чтобы не пустить участника из России на свою сцену, было ясно с самого начала. Но все же как быть с толерантностью, гуманизмом и прочими широко рекламируемыми "европейскими ценностями"? Может, надо было на украинцев слегка надавить – ну что с того, если девушка споет на международном конкурсе?

Но нет: в данном случае оказались важнее такие факторы, как "самостийность" украинского государства, его самостоятельность в принятии судьбоносных для страны решений. Особенно важна эта самостоятельность при выпрашивании очередных кредитов у МВФ и следовании его рекомендациям. Ну и во время обстрелов мирных жителей Донбасса – по графику, определенному в Брюсселе или Берлине.

А в отношении Юлии Самойловой у запретившей певице въезд СБУ есть железный аргумент. Оргкомитет "Евровидения" сам сказал: решать должен Киев, пишет в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская.

Ну а официально СБУ считает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, Самойлова нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Который уже три года как российская территория.

В украинской спецслужбе, кстати, заявили, что "понимают последствия запрета либо же разрешения Самойловой посетить страну". Мол, разрешение может вызвать резкий протест со стороны украинских радикалов, а запрет – негативную реакцию со стороны Москвы. И кто же в таком случае руководит страной? Ясно, что Порошенко к управлению имеет весьма опосредованное отношение.

Россия, как и предсказывали в СБУ, отреагировала негативно. "Запрет въезда на Украину Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на "Евровидении" – циничный и бесчеловечный акт киевской власти", – заявили в МИДе.

Украинские коллеги Юлии, как и ожидалось, отреагировали адекватно. Ну какую "угрозу национальной безопасности" страны может представлять певица? Или в СБУ (или в оргкомитете конкурса) испугались "ограниченных возможностей по здоровью" Самойловой?

Власти Украины все больше напоминают тех измордованных генетическими опытами крохотных собачек, которые от рождения злы на весь мир. Визгливо облаять, если удастся – укусить (ну и поесть от пуза, конечно) – весь смысл их жизни. Ну не поднимали бы они шума, прикинулись бы добрыми, спела бы Юля на "Евровидении" – и все бы их за это только зауважали. Ну а у организаторов конкурса понятие толерантности, видимо, дальше бородатых женщин не распространяется.