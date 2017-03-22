Иосиф Пригожин: Поздравляю Юлию Самойлову с запретом

Продюсер рад, что российскую исполнительницу не пустят на "Евровидение". Он считает, что значимость этого конкурса сильно преувеличена.

Иосиф Пригожин – один из самых уважаемых и авторитетных продюсеров в российском шоу-бизнесе. Поэтому Dni.Ru попросили его прокомментировать главную новость сегодняшнего дня – запрет на въезд на Украину певице Юлии Самойловой. В этом году она должна была представлять Россию на "Евровидении".

"Я поздравляю Юлю и всех нас с тем, что все обернулось именно так, – сказал Пригожин. – Ведь было бы намного хуже, если бы Самойлову пустили в Киев, а потом там бы арестовали по надуманным обвинениям. Представляете, если бы в Киеве задержали членов нашей делегации, а потом бы мы их вызволяли, был бы обмен пленными, это же ужас!"

"Вся эта некрасивая история – отличная возможность для мирового шоу-бизнеса показать свою толерантность, демократизм, встать на защиту личности, свободы, – продолжает Пригожин. – Ведь одно дело – защищать "Пусси Райот" и права бородатых женщин, и совсем другое – встать на сторону реального человека с ограниченными возможностями".

К самому "Еровидению" у Пригожина отношение весьма скептическое. "Это распиаренный при помощи телевидения в России конкурс низкопробной попсы, – уверяет продюсер. – В Европе он всем до фонаря, у нас же ему придается необоснованно большое значение. Этот смотр самодеятельности никогда не определял судьбу артистов. И тем хуже для "Евровидения", которое хлопнуло перед нами дверью. Я убежден, что ни в коем случае нельзя пытаться ее штурмовать. Мы будем последними дураками, если будем пытаться туда пролезть".