Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"

Информация о том, что Юлии Самойловой запретили въезд на Украину на три года. возмутила российских знаменитостей. Свое мнение высказали популярные исполнительницы Наташа Королева и Диана Гурцкая.

Новость о том, что Юлии Самойловой запретили въезд на Украину на три года, что влечет за собой невозможность выступления представительницы России на "Евровидении", произвела эффект разорвавшейся бомбы. Пока общественность приходит в себя, пытаясь осознать происшедшее, журналисты связались с коллегами Самойловой.

Свое мнение высказала Диана Гурцкая. "Абсолютно незаконное, бесчеловечное и циничное решение службы безопасности Украины должно получить адекватную оценку. Нарушив условия проведения конкурса, Украина должна быть лишена права его проведения. Поскольку в Австралии, занявшей второе место, невозможно провести европейский конкурс, право его проведения должно быть передано России, чей исполнитель Сергей Лазарев занял третье место, в целом, и первое по голосованию зрителей", – цитирует грузинскую исполнительницу НСН.

Не осталась в стороне и Наташа Королева. "Она заслуживает, чтобы её мечта осуществилась. Настолько люди теряют что-то человеческое, что видят политическую подоплёку даже в этом – у человека была мечта, которая могла осуществиться. Это было во власти Украины – осуществить мечту девочки, которая живёт, преодолевая огромные трудности", – приводит слова Королевой Life.ru.

Напомним, о том. что Юлии Самойловой запретили въезд на Украину на несколько лет, сообщилапресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Такое решение было принято на основании данных о нарушении Самойловой законодательства Украины. Накануне глава украинского ведомства Василий Грица сообщил, что российская артистка "незаконно посещала Крым", а российские власти, отправляя Юлию на "Евровидение", решили проверить реакцию украинской стороны и заверил, что она обязательно последует.