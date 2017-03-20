Голландская "проба" для правых сил

На прошедшей неделе в Нидерландах завершились парламентские выборы. Это событие открыло избирательный сезон 2017 года в Европе, впереди нас ожидает голосование во Франции и Германии. Мировое сообщество с большим интересом наблюдало за происходящим и пыталось оценить, как выборы в Нидерландах повлияют на тональность волеизъявления в других странах.

Борьба развернулась между "Партией свободы" Герта Вилдерса и "Народной партией за свободу и демократию", возглавляемую премьер-министром Марком Рютте. И интрига заключалась в том, сумеют ли правые силы получить поддержку избирателей. Чуда не произошло," Партия свободы" заняла второе место, получив лишь 20 из 150 мест в парламенте Нидерландов. Несмотря на то, что популисты не победили, глубинные проблемы в обществе не решены, и "Народной партии" придется постараться для формирования коалиции.

На самом деле говорить о поражении "партии свободы" не совсем верно, они заняли второе место, получив больше голосов, чем на предыдущих выборах. Рост популярности партий "правого" толка можно заметить не только в Нидерландах. Во Франции это Национальный фронт Марин Ле Пен, которая лидирует в рейтинге на пост президента Франции и, скорее всего, в первом туре одержит победу. В Германии – это довольно молодая правая партия "Альтернатива для Германии", которой пророчат в этом году зайти в Бундестаг.

Популярность партий правого толка вызвана не только обострением ситуации с мигрантами, а глубоким комплексом кризисов в обществе. Для этого общества 2017 год станет точкой невозврата. Даже если правые партии и не получат большинства, за ними будет большой пласт населения. Тех избирателей, кто не доволен существующей политикой. Это будет вынуждать партии, набравшие большинство, видоизменяться. Мы подошли к историческому моменту, когда трансформация политической системы уже неизбежна. К чему будет двигаться новая Европа?

К консолидации власти в руках одного сильного лидера? Возможно, но сценарий маловероятен. Основываясь на неевропейском опыте, я бы выделила другую тенденцию – появление всеохватных партий, партий с нечеткой идеологией, таким образом, что бы максимально большое количество человек можно было привлечь в качестве сторонников. Например, так создавалась партия "Справедливость и развитие" в Турции, которая не имеет глубоких корней и четко выверенных идеологий. Такие партии лидероцентричны, то есть ориентированы на конкретного лидера, с уходом которого партия исчезает.

Сейчас в Европе население благоволит лидерам-популистам, но теряя их, партия теряет электорат. Выборы в Голландии нам показали, что даже наличие большого количества сторонников, не позволяет пока этим силам прийти к власти, то есть рецепт успеха на будущее для Европы будет наличие такой партии с обширной идеологией, захватывающие разные слои общества.